Boka ble til ved hjelp av sosiale medier

SKRIVEINSPIRASJON: – Selv om jeg ikke tror på inspirasjon, har jeg etterhvert lært at noen utløsende faktorer kan være helt avgjørende for hva jeg klarer å skape.

Anders Totland slet med skrivingen. Lenge. Han hadde alt gitt ut 10 bøker, men den neste boka – den han ønsket skulle være en ny roman for voksne, ville liksom ikke vise seg. Han strevde. Så en dag la twitterbrukeren Grest ut tegningen som løsnet skriveproppen.

Når proppen løsner

– Jeg kjente at jeg hadde lyst å skrive boka til dette omslaget, forteller Totland selv. Og med det løsnet det. Han skrev, og skrev, og skrev. I løpet av 4 – 5 dager skrev han de første 50 sidene. Da fikk han etablert karakterene og universet.

Dernest måtte historien bygges. – Bildet ga kanskje ikke romanen, men det ga historien, forteller forfatteren selv.

Så da han var kommet så langt, tok han et nytt grep han ikke hadde benyttet selv, tidligere. – Jeg fortatte hjernemyldringen på Facebook og Twitter.

Ikke helt ulikt Hilde Østbys erfaring da hun skrev sin debutroman Leksikon om lengsel med utgangspunkt i nettsamfunnet Underskog. En prosess hun forteller om her.

Totland la ut tanker underveis og fikk masse respons. En del av karakterene i boka, som bibliotekaren Gjertrud, torpedoen Andreas og lensmannen Roy Steffensen ble til gjennom denne dialogen, forteller han.

Stort engasjement

Det er ingen tvil om at engasjementet var stort når Totland etterlyste innspill i sosiale medier. Her er et par av trådene han startet på Twitter og som ga ham innspill i skriveprosessen:

Treng ein komisk og morbid, men samtidig litt trist, dødsårsak. Gjerne noko litt bygdetypisk, og noko som kunne ha skjedd sånn ca på 80-talet med ei ung kvinne. Skal ikkje utbrodera, berre nemna i ei setning kvifor ein av karakterane i boka har vore åleine etter at kona døydde. @anderstotland

Fra responsen han fikk her, har han brukt flere av forslagene, blant annet idéen om blåserør med giftpiler fra Uruguay, som er på side 19 – 20 i boka.

Treng eit par stadnamn som kunne ha vore små plassar i Finnskogen, men som ikkje finst på ekte, til det fiktive universet eg prøver å skriva fram. Fyr laus, om du har noko å bidra med! @anderstotland

Ut av denne tråden har han brukt stedsnavnene Gærsnærpet, Bjønnhølet og Snusbrenna, forteller Totland.

Selv sitter han tilbake litt forundret. – Noe av det fineste for min del nå er at jeg tar meg selv i å bli overrasket over alt som kom med, forteller han.

Skrivehjelp med markedsføringsgrep

Det ble altså bok og mange har fått bidra. Romanen kom seg til og med inn på bestselgerlista ganske kjapt. Det er neppe noen tilfeldighet. For sånn sett kan også skriveprosessen har fungert som er god markedsføringsstrategi i seg selv.

– Jeg har aldri lagt skjul på at jeg synes markedsføring er gøy, sier Totland.

Han mener det er mange som får med seg det jeg driver med, fordi han forteller om det. Han bruker sosiale medier flittig, har sin egen nettside og sender også ut nyhetsbrev til de som har meldt seg på nyhetsbrevlista hans.

Nå har boka med den elleville historien også blitt solgt til Danmark. På toppen av det hele er filmrettighetene solgt.

– For en relativt ukjent forfatter som har skrevet en rølpete bygdethriller er dette rimelig stort, innrømmer Totland.

I alt har Totland utgitt 15 bøker, tre av dem kom ut i fjor og de to (foreløpig) siste i år.

