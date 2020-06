Slik stemte leserne og juryen

Juryen og leserne av BOK365 var ikke alltid enige, men nå har vi en vinner av Tiårets roman.

Her er den komplette listen over de ti fremste av de femti titlene som konkurrerte. Klikk på boktittel for å lese mer. I de to siste kolonnene i tabellen nedenfor kan du se hvordan juryen og leserne stemte, altså plasseringen de ga hver enkelt tittel.

Alle de femti romanene rangert av leserne har fått sin tilhørende poengsum og tilsvarende poengberegning for juryens liste, slik at lesere og jury er vektet 50/50.

På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.