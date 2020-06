Carlos Ruiz Zafón (55) død av kreft

Gjennombruddsboka "Vindens skygge" solgte over 200.000 i Norge. Nå er Carlos Ruiz Zafón død. – Han var slik en vennlig mann, sier Mai Gaardsted.

Carlos Ruiz Zafón ble heltidsforfatter i 1994 og flyttet fra Spania til USA. Han virket som spaltist, manusforfatter, journalist, barnebokforfatter og romanforfatter. har en Carlos Ruiz Zafón har en stund vært diagnostisert med kolorektal kreft, altså tykktarmskreft og han døde i Los Angeles der han bodde med familien.

– Jeg fikk beskjeden for noen minutter siden, og synes det er trist. Han var på besøk i Oslo i hvert fall ved to anledninger og han var så hyggelig, så spesiell. Man regnet med at her kom det en verdensmann fra California, men så var han en veldig enkel mann, en eiendommelig mann. Han ville heller ut og ha en burger og fries enn å gå på fine restauranter. Så vi gikk på dineren Beach Club på Aker Brygge. Det var som om han ikke likte seg så godt i all virak. En beskjeden mann. Og han var litt nørd, minnes Mai Gaardsted, som den gang var i Gyldendal.

– Vi tok ham med til Frognerseteren og spiste den berømte eplekaken. Da hadde han nettopp fått ipod med ti tusen sanger og den viste han frem i flere timer. I tillegg var han ekstremt opptatt av krokodiller. Han tegnet en krokodille til meg.

Storselger i Norge

Vindens skygge kom på spansk i 2001 og ble en internasjonal bestselger, oversatt til 30 språk og lansert i over 40 land. Boken ble lansert på norsk for første gang i 2004 og har solgt i over 200.000 eksemplarer i Norge. Romanens handling er satt til Barcelona etter den spanske borgerkrigen, og handler om den unge bokhandlersønnen Daniel.

Fem av hans bøker er oversatt til norsk av Kari og Kjell Risvik. Vindens skygge var starten på en romanserie som ble fulgt opp med Engelens spill (2008) og Himmelens fange (2012). Zafón har i intervjuer sagt at det skulle komme en fjerde og avsluttende bok i serien.

– Hvorfor solgte den så mye her?

– Vi lanserte romanen på verdens bokdag 23. april i 2004, som jo er en spansk-innstiftet dag. Hvorfor den solgte? Fordi det var et fantastisk verk. Vi elsker bøker som handler om det å lese. Den hadde et velturnert plott og han ble en som alle plutselig skulle lese, sier Maj Gaardsted på telefon fra Danmark, der hun er bokhandler og ansvarlig for skjønnlitteratur på Politikens Boghandel på rådhusplassen i København.