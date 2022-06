Fra Samtiden til Vigmostad & Bjørke

Christian Kjelstrup er ansatt som sakprosaredaktør i V&B. – Jeg er veldig glad for å ha kapret ham, sier forlagssjef Elizabeth Sellevold.

Kjelstrup kommer fra stillingen som redaktør i Samtiden, som ble kåret til Norges beste tidsskrift i 2021. Han har tidligere vært redaktør for skjønnlitteratur i Aschehoug og har stått bak en rekke litteraturformidlingstiltak som har fått bred oppmerksomhet. I 2014 fikk han bransjeprisen Gullboken for «årets markedsføringstiltak» for pop-up-bokhandelen Uroens bokhandel.

– Engasjert og klok

– Christian Kjelstrup er et unikum; kunnskapsrik, idérik og erfaren. Ikke bare er han en god redaktør, han er også en glimrende formidler. I tillegg tror jeg vi vil få en engasjert og klok kollega, som vi vil sette stor pris på, sier Elizabeth Sellevold. – Jeg er veldig glad for å ha kapret ham.

Kjelstrup exit fra Samtiden skjer bare noen måneder etter at tidsskriftet fikk nytt eierskap, og ble overdratt fra Aschehoug til medieselskapet Medier og Ledelse AS.

– Spennende satsing

– Jeg har jobbet i over ti år som redaktør for skjønnlitteratur, men som redaktør for Samtiden har jeg beveget nærmere sakprosaen og samfunnsaktuelle spørsmål. Denne samlede erfaringen tar jeg med meg inn i den nye jobben. Vigmostad & Bjørke har på relativt kort tid etablert seg blant de største og mest solide forlagene i Norge. Nå ønsker de å styrke sakprosasatsingen, og det er spennende å få være med på. Mitt inntrykk er at gjengen på V&B er både skikkelig trivelig og dyktig. Jeg gleder meg til å ta fatt, sier Kjelstrup, som etter planen starter 1. september.

Lerø tar redaktørjobben

Christian Kjelstrup har en master i litteraturvitenskap og har gått på Journalisthøyskolen. Han har tidligere vært kritiker og skribent i Aftenposten og Morgenbladet og har laget flere dokumentarer om kultur og utenrikspolitikk for NRK P2.

Medier og Ledelse-eier Magne Lerø overtar som redaktør for Samtiden, som også får en rekke nye tilskudd til mannskapet.

