Samtiden får ny eier

– Samtiden har hatt et godt hjem hos Aschehoug. Men bare i min redaktørperiode har medieoffentligheten endret seg betydelig, og nå var det riktig med et skifte. Jeg gleder meg til kompaniskap med Magne Lerø, sier Christian Kjelstrup som har vært redaktør for Samtiden siden 2017.

Tidsskriftet Samtiden får nå nytt eierskap, og blir overdratt fra Aschehoug til medieselskapet Medier og Ledelse AS.

Samtiden ble etablert i 1890 som et tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål, med tekster av Knut Hamsun, Arne Garborg og Alexander Kielland i sin første årgang. Ambisjonen var og er, slik den første redaktøren Gerhard Gran skrev til Bjørnstjerne Bjørnson, «å kaste lys over ethvert spørsmål – uten hat».

Tidsånden

– Samtiden har fanget tidsånden i mer enn 130 år, sier forlegger og konsernsjef i Aschehoug, Mads Nygaard i en pressemelding. – Mer enn noen gang trenger vi samfunnsstemmer som er reflekterende og analytiske.

Nygaard er glad for at Samtiden får en eier som kan videreutvikle tidsskriftet i en tid med endrede lesevaner og digital utvikling.

– Med overdragelsen får Samtiden et profesjonelt tidsskriftforlag som eier og vil inngå i et engasjert og levende redaksjonelt miljø. Aschehoug vil også bidra, gjennom en egen avtale, til at Samtiden fortsetter å være en arena for meningsbrytning, dybde og refleksjon. Ambisjonen er at Samtiden beholder og styrker sin posisjon som Norges ledende tidsskrift, sier Nygaard.

Enda bedre

I fjor ble Samtiden kåret til Norges beste tidsskrift. Christian Kjelstrup skal fortsette som redaktør.

– Nå skal vi jobbe for at det blir enda bedre, sier han. – Vi skal øke satsingen og utgivelsesfrekvensen på nett. Den overordnede profilen står fast: Samtiden kommer ikke til å kommentere det daglige nyhetsbildet, men skrive om de lange linjene i nyhetsbildet og de viktigste idéstrømningene i vår tid.

Papirutgaven

Medier og Ledelse eies av Magne Lerø og gir ut Dagens Perspektiv, KulturPlot, Dagligvarehandelen, Matindustrien, Convenience og Reiseliv1. Lerø sier han vil bevare papirutgavene som gis ut hvert kvartal og fornye Samtiden som digitalt uketidsskrift med mandager som utgivelsestidspunkt. Slik håper han Samtiden i større grad kan sette dagsorden og komme høyere opp i lesernes bevissthet. Planen er å lansere første utgave av uketidsskriftet mandag 4. april.

– Samtiden skal ikke være dagsaktuell. Samtiden bør heller hente inspirasjon fra «delayed gratification»-journalistikken som kjennetegnes av at en skriver om en sak først når støvet har lagt seg. Klinten kan skilles fra hveten og vi kan hente fram det som måtte bidra til å belyse vår samtid, sier Lerø.