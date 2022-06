Tar redaktørjobben selv

Magne Lerø blir ansvarlig redaktør for Samtiden, som blir digitalt uketidsskrift med flere papirutgaver og nytt mannskap.

Samtiden lanseres som digital uketidsskrift med utgivelse hver mandag klokken 9.30. Antallet papirmagasiner øker fra fire til seks per år. Dette fremgår av en pressemelding fra Samtiden/Medier og Ledelse AS, hvor Magne Lerø er eier.

– Essay og kritikk har vært et kjennemerke for Samtiden. Slik skal det fortsatt være. I løpet av året skal vi publisere det dobbelte antall tekster som tidligere. Det betyr flere essays og journalistiske artikler, sier Magne Lerø, eier og direktør i Samtiden som også trer inn som ansvarlig redaktør etter at Christian Kjelstrup har sagt opp stillingen.

– Formidabel innsats

– Kjelstrup har gjort en formidabel innsats og har bidratt aktivt fram til i dag med å utvikle Samtiden som digitalt uketidsskift. Det blir et stort hull å fylle etter ham, men det skal vi klare, sier Lerø.

– Jeg har tro på en sterkere satsing på nettutgaven og er glad for å ha bidratt til at Samtiden får et sterkere fotfeste i den digitale verden. Jeg har vært redaktør i seks år og er nå klar for å vende tilbake til bøkenes verden, sier Kjelstrup.

Lerø understreker at Samtidens redaksjonelle profil og tradisjon skal videreføres.

Nytt Samtiden-lag

Han han har fått på plass et ungt lag som skal drive Samtiden fra 1 august.

Martin Gedde-Dahl (34), tidligere journalist og kommentator i Morgenbladet og prosjektleder/tekstforfatter i Trygdekontoret i NRK, tiltrer som nettredaktør.

Forfatter, journalist, tidligere vikarierende kulturredaktør i Minerva, Linda Therese Utstøl (32) får oppgaven som litteraturansvarlig og redigerer.

Martin Shantz Heide, (33) som har en master i litteratur fra Frankrike og en master i litteraturformidling fra Oslo, får ansvar for leserkontakt, sosiale medier og redigering av tekster.

Samtiden skal ikke endre profil, men videreutvikles ikke minst med nye spalter på nett.

Skal satse på kritikken

Kritikk, første og fremst litteraturkritikk, har hatt plass i Samtiden fra starten av. I tiden framover vil også film, teater, musikk og kunst bli underlagt et kritisk blikk.

– I Samtiden vil vi også tillate oss å rette et kritisk blikk på kritikerne. Vi har knyttet til oss forfatter og kritiker Martin Svedman og andre kritikere som skal skrive «Kritikk av kritikk».

Lerø forteller at de legger opp til et tett samarbeid mellom kulturnettstedet KulturPlot og Samtiden. KulturPlot vil satse sterkere på nettutgaven og tilby abonnentene papirutgaven av Samtiden som erstatning for papirutgaven for KulturPlot. En del av kjernestoffet i KulturPlot, blant annet Alf van der Hagens intervju med kulturpersonligheter, vil bli flyttet over til Samtidens papirutgave.

– Vi har også knyttet til oss Sindre Hovdenak, en nestor i norsk kulturjournalistikk som fast bidragsyter, forteller Lerø i pressemeldingen.

Norges eldste

Samtiden er Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift, grunnlagt i 1890. Professor i nordisk litteratur, Gerhard Gran, startet Samtiden i 1890. Blant bidragsyterne i den første årgangen var Knut Hamsun, Arne Garborg og Alexander Kielland.

Opprinnelig ble Samtiden utgitt på John Griegs forlag. Fra og med 1900 til og med 2021 ble tidsskriftet utgitt av Aschehoug forlag. I 2022 tok over 130 års historie en ny retning. Samtiden ble overtatt av Medier og Ledelse AS med Magne Lerø som eier.

Fra og med 2017 har Christian Kjelstrup vært ansvarlig redaktør. Blant redaktørene i nyere tid er Thomas Hylland Eriksen, Knut Olav Åmås og Cathrine Sandnes.

Samtiden ble i 2021 kåret til Norges beste tidsskrift. De mottar støtte fra Norsk Kulturråd og Fritt Ord.