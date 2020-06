EU-prisvinner på 5. plass

Nedtellingen i kåringen av tiårets roman fortsetter. Ida Hegazi Høyer må leses av flere, mener både leserne og juryen.

Hvilken roman fra årene 2010-2019 er den beste? Avstemningen er avsluttet. Lesernes stemmer er slått sammen med juryens og de neste dagene skal vi presentere de ti beste fra nr. 10 til nr. 1.

Vi startet med en liste på femti romaner, og selvsagt ble det bråk av utvalget. Les Tomas Espedal hardt ut mot BOK365-kåring

Juryen har bestått av bokhandler Angelique Heggheim og anmelderne Janneken Øverland, Leif Gjerstad og Vidar Kvalshaug.

Her er nedtellingen til førsteplassen:

10. Slåttekar i himmelen av Edvard Hoem

9. Svøm med dem som drukner av Lars Mytting

8. En dåre fri av Beate Grimsrud

7. Leksikon om lys og mørke av Simon Stranger

6. Når landet mørknar av Tore Kvæven

5. Unnskyld av Ida Hegazi Høyer

Jeg husker godt da jeg plukket ut denne boka fra hylla. Omslaget er grått og svært anonymt. Og den sto der så og si, bokstavelig talt unnskyldende i hylla og gjorde ikke stort ut av seg. Verken tykk eller tynn eller med en oppsiktsvekkende tittel. En forfatter jeg visste lite om, hun hadde lest i butikken vår da debuten hennes Under verden var ute, en bok jeg ikke hengte meg mye opp i på det tidspunktet men senere skulle bety mye for meg.

Da kjøpet var gjort tok jeg den med for å lese i en park før jeg skulle møte noen venner, og jeg ble så forgapt i den at da vennene mine ankom hadde jeg egentlig mest lyst til at de skulle dra igjen. Boka starter med et ungt par hvor jenta i forholdet forteller deres historie. Kan virke banalt tenker man kanskje først, men fra omtrent første setning merker man at hun har en helt særegen skrivestil og fortellerstemme. Det som kan virke som en naiv ‘første-altoppslukende’ kjærlighetshistorie skrider frem som noe helt annet. Jeg syntes den var rørende og rystende. Og mest av alt den har flere virkelige vidunderlige setninger og beskrivelser som gjør at jeg beundrer denne boka (og forfatteren) enormt mye. Fortellingen inneholder flere lag, og gir god innsikt i psykisk lidelse og om det og forsøke å holde fasaden.

Unnskyld er Ida Hegazi Høyers tredje bok, den kom ut på Tiden i 2014 og fikk den prestisjefylte EU litteraturpris samme år.

ANGELIQUE HEGGHEIM