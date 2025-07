Lyrikklista – juni 2025

LYRISK: Dikt er fin litteratur inn i sommeren. På juni-lista har vi to nye samlinger av året; Ingrid Nielsens «Små flammer er det nå overalt», samt Torborg Iglands «Ingen av oss kommer tilbake».

Fremst av årets samlinger ligger imidlertid Kari Saanum med Ringer mor.

Kari Saanum (f.1959) debuterte i 1992 med novellesamlingen Kraftverk. Siden har hun gitt ut scenetekster og flere bøker. I Ringer mor møter vi en kvinne og hennes gamle mor. Diktsyklusen sirkler rundt jegets forhold til moren og forholdet mellom mødrene bakover i den høyborgerlige morsslekten.

Tidsskriftet Samtiden spør om det er ett av diktene hun vil dele?

ringer mor

skynder meg å ringe

for den dagen kommer jo

da mor ikke svarer mer

og det for alltid

er for sent å ringe

– Dette er et dikt som alle som har en mor bør kunne kjenne seg igjen i, svarer Saanum.

Hyggelig er det også å finne Gro Dahle med på lista. Samlingen Søster fra 2016 passer utmerket som gavebok til en søster, til en sjelevenn – eller til alle som har ønsket seg en søster. Er du en søster med bare brødre: «Brødre kan også være søstre. / For noen brødre/ kan være de beste søstrene som finnes.»

Boklista for lyrikk: Juni – 2025

(alle utgivelsesår)

