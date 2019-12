50 bøker i året – nå er det alvor

NYTTÅRSFORSETTET: Å få lest 50 bøker i 2020 krever at du involverer de du bor med. BOK365 hjelper deg.

23 prosent av alle nordmenn leser i en bok hver dag. Antall minutter brukt på boklesing økte fra 60 minutter til 71 minutter, sies det i 2017-tallene fra Statistisk Sentralbyrå, men slike tall er vanskelig å forholde seg til. «Ja, hvor mange bøker leser du i året, da?», er enklere å besvare og måle.

Hva er ditt nyttårsforsett?

Har du et nyttårsforsett om å lese mer og bruke mindre skjerm i 2020? Gjennom fem artikler i romjula skal BOK365 vise seg hva som trengs for å komme gjennom 10 bøker, 25 bøker, 50 bøker, 100 bøker eller 150 bøker neste år.

«Jeg har ikke tid til å lese», hører man ofte. Jo, du har tid – den brukes bare på skjerm i stedet. I denne serien skal du få se at alminnelig skjermbruk tilsvarer lesing av opp mot hundre bøker i 2020. Det er ditt valg. Tar du det?

50 bøker i året er en bok i uka

Nå kreves det systematikk. Skriv ned og planlegg gjerne ukene/bøkene fremover.

Fortell familien din om nyttårsforsettet. Det er greit for dem å vite hvorfor du er blitt en storleser.

Husk at den som leser en bok, ofte får gjøre det i fred. Den som scroller på mobilen, blir ofte avbrutt med mishag: «Mååå du? Er det ikke nok skjermtid nå?»

Nå kan du også gå lei av bare én sjanger. Variere mellom skjønnlitteratur og sakprosa, kvinnelige og mannlige forfattere, tykke og tynne bøker, norske og oversatte, nye og gamle – og gjerne hopp mellom formater som vanlog bok, ebok, lydbok.

Når du skal lese 50 bøker i året, bør noe være lett og annet litt tyngre, noe du har ønsket å bryne deg på.

50 bøker i året gjør at du alltid må ha med deg en bok der du er. Ha alltid en pocketbok som er lett å stikke i jakken når du skal ut – i tilfelle du får tid til overs. Legg den der du ellers har nøkler, håndveske eller sekk.

Last ned en bok på lesebrett eller på mobilen. Den glemmer du i alle fall ikke

Du kan tillate deg en uke eller tre uten lesing, men pass på. Ikke mer enn én sånn periode før du går på en smell.

En bok i uka betyr at du forsaker litt tv, finner et eget rom for lesing – eller faktisk får flyttet tv til et annet rom. Kanskje flere av deg synes det er en god ide å få tven ut av stua?

Tillat at en bok kan ta mer enn én uke, men begynn på en ny på fastsatt ukedag likevel. Du klarer vel å ha to tanker i hodet?

De fleste av oss har reisevei til jobben. Les på bussen, toget eller hvordan du enn tar deg dit. Kjører du bil? Ha en lydbok liggende. Lydbok teller selvsagt som «lest» bok.

Få med partneren din på å lytte til en bok sammen, enten under en kjøretur eller gjennom et fast ritual dere lager, en fast avtale, noe som passer dere. For eksempel to faste lyttetimer per uke. To timers felles lytting per uke, gjør at dere er ferdig med den på 4-7 uker. Og om du regner på det: Denne fine måten å være sammen på gir alene mellom seks og ti bøker i løpet av et år. Utfordre den du bor med – eller en venn. Husk å sette av tid til diskusjon etterpå. Ingen kan påstå dere ikke har noe å snakke om.

Les høyt for hverandre. Finnes det noe mer romantisk?

Lag deg en egen bokhylle der du setter leste bøker. Da kan både du (og andre) se hvordan nyttårsforsettet går og du får justert sjangerskeivhet.

Hva skal du lese?

Det enkle svaret er: Det som interesserer deg mest. Men på dette nivået må du variere. 50 krimmer, 50 biografier eller 50 novellesamlinger vil kanskje skape ulyst. Du kan bli «mett» av for mye av det samme. Men det er også en kjensgjerning at litteratur leder til annen litteratur, enten det er referanser i bøkene du leser eller en algoritme her og der som anbefaler deg noe som ligner, en «…andre som har kjøpt denne har også likt ..»

Ha prosjekter i leseåret ditt

Du kan også ha prosjekter innenfor leseåret ditt: En måned med mannlige forfattere, en med kvinnelige, en måned med bøker fra før 1990, en med franske forfattere, en med svenske, en med helt nye, en med blå omslag, en med røde. Bare fantasien setter grenser.

Dette året vil du nok støte på bøker du trenger et slik nyttårsforsett til å lese ferdig. Å lese ferdig har en verdi i seg selv: Boka kan overraske deg kolossalt. Å holde ut 40 sider i et litterært språk man ellers ikke leser, kan utvide horisonten din og løfte deg til et nytt nivå. Begynn uansett med noe lystbetont – du trenger å få rytmen inn i kroppen og hverdagen.

Boka som sjekketriks!

En bok er uvurdelig som tilbehør. Det er en billig måte å se smart ut på. Bær den under armen, ha den på bussen, la den ligge i bilen. Og boka er et voldsomt til sjekketriks, for den som behøver slike. Noen interessante mennesker kan lett spørre deg hva du leser, og vipps er samtalen i gang. En bok fungerer like godt som hund i park.

Når målet ditt er 50 bøker i året, blir du trolig sett med en bok på offentlig sted, på bussen, toget eller på en benk. Fortell gjerne om nyttårsforsettet ditt og hva det gir deg. Du kan inspirere andre. Bruk gjerne sosiale medier og del leseopplevelser, men som på andre felter: Ikke spam folk som ikke ønsker det.

Etter dette året er du inne i en god rytme og har fått bra oversikt over både gammel litteratur og samtidslitteratur. Du vil nok lese stoff om bøker også. Interessen kommer med øvelsen. Du er rett og slett en veldig mye bedre leser etter dette året, et bokmenneske som har mye å fortelle andre.

