Harry Potter-quiz for viderekomne

Her er det en fordel å ha lest Harry Potter-bøkene både en og to ganger.

Harry Potter-bøkene er en bokserie som har skaffet seg en betydelig fanskare løpet av de siste årene, og mange vil nok regne seg selv som eksperter på emnet etter å ha lest bøkene og sett filmene gjentatte ganger. Men det er selvsagt mye informasjon i bøkene som ikke fant veien over til filmlerretet. I denne ganske vanskelige Harry Potter-quizzen tester vi hvor mye du faktisk kan om det magiske universet, og her kan det være en fordel å ha lest bøkene både en og to ganger. En ganske vanskelig Harry Potter-quiz

Den lekke heksekjel

Tre sopelimer Riktig

Feil

Spørsmål 2 av 12 2 . Spørsmål Hva heter poltergeisten som hjemsøker Galtvort? Nesten hodeløse Nikk

Gnav

Stønne Stina Riktig

Feil

Spørsmål 3 av 12 3 . Spørsmål Hva er mottoet til Galtvort? Gå varsomt mot en sovende drage

Virkelig mot er som en drage

Kil ikke en sovende drage Riktig

Feil

Spørsmål 4 av 12 4 . Spørsmål Hvilket dyr kunne faren til Harry forvandle seg til? Hjortebukk

Hund

Varulv Riktig

Feil

Spørsmål 5 av 12 5 . Spørsmål Hvilken annen karakter kunne oppfylle profetien som blir avslørt i «Harry Potter og Føniksordenen»? Dudleif Dumling

Nilus Langballe

Ronny Wiltersen Riktig

Feil

Spørsmål 6 av 12 6 . Spørsmål Hvem blir Magiminister etter Kornelius Bloeuf? Rufus Grimst

Trivius Fjoth Fjolne

Nestor Bindebolt Riktig

Feil

Spørsmål 7 av 12 7 . Spørsmål I «Harry Potter og Ildbegeret» starter Hermine en organisasjon for bedring av husnissers vilkår. Hva heter den? S.P.Y

H.I.K.K

R.A.P Riktig

Feil

Spørsmål 8 av 12 8 . Spørsmål Hvem er husspøkelse til huset Smygard? Blodbaronen

Den hvite dame

Basilisken Riktig

Feil

Spørsmål 9 av 12 9 . Spørsmål Hvem gir Harry prispengene fra Tretrollmannsturneringen til? Ronny Wiltersen

Fred og Frank Wiltersen

Lulla Lunekjær Riktig

Feil

Spørsmål 10 av 12 10 . Spørsmål Hva heter kurset Argus Nask tar for å lære seg å bli magisk? Kvikk Tryll

Futtus Magicus

Strax Hex Riktig

Feil

Spørsmål 11 av 12 11 . Spørsmål Hvem er Harry forkledd som i bryllupet til Rulle og Fleur? Fetter Basse Wiltersen

Victor Krum

Mundungus Styrfeder Riktig

Feil

Spørsmål 12 av 12 12 . Spørsmål Hvem er Ludo Humbag? Den første speideren som fanget snoppen i et slag Rumpeldunk

Han var sjef i Avdelingen for Magiske idretter og leker

Dødseteren Voldemort måtte drepe for å kunne gjenoppstå Riktig

Feil

