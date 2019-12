Enkelt: 10 bøker i året

NYTTÅRSFORSETTET: Å få lest ti bøker i 2020, krever ikke særlig mye av deg, men du må komme i gang. BOK365 hjelper deg med de små og store leseforsettene.

23 prosent av alle nordmenn leser i en bok hver dag. Antall minutter brukt på boklesing økte fra 60 minutter til 71 minutter, sies det i 2017-tallene fra Statistisk Sentralbyrå, men slike tall er vanskelig å forholde seg til. «Ja, hvor mange bøker leser du i året, da?», er enklere å besvare og måle ut fra.

Har du et nyttårsforsett om å lese mer og bruke mindre skjerm i 2020? Gjennom fem artikler i romjula skal BOK365 vise seg hva som trengs for å komme gjennom 10 bøker, 25 bøker, 50 bøker, 100 bøker eller 150 bøker neste år.

«Jeg har ikke tid til å lese», hører man ofte. Jo, du har tid – den brukes bare på skjerm i stedet. I denne serien skal du få se at alminnelig skjermbruk tilsvarer lesing av opp mot hundre bøker i 2020. Det er ditt valg. Tar du det?

Ti bøker uten forsakelser

Du synes jo det er flott å være inne i en bok? Du har flere uleste bøker og tenker at kanskje i ferien – kanskje til sommeren – DA skal jeg i alle fall få lest. Du liker det jo så godt når du er i gang! Men så glipper også dette forsettet. Du står der med ganske få bøker i 2019, hvis du skal være helt ærlig. Hvordan doble eller mangedoble dette uten særlig anstrengelse?

Ti bøker er overkommelig, men det virker ikke slik for en som har strevd med tre-fire bøker i året vi legger bak oss. Derfor:

Ti bøker er én bok i måneden – da har du to måneders «lesefri».

Sett en startdato. For eksempel den første i hver måned eller lønningsdag.

Start med en bok du virkelig har lyst til å lese. Ikke bry deg om guilty pleasures eller hva andre sider, det viktigste er at det du leser treffer deg. Da øker sulten og søken etterhvert.

En av bøkene kan være en nylesing av noe du leste som ung

Følg litt med i mediene, to-tre av bøkene kan være nye bøker, altså en belønning til seg selv.

Nå er du halvveis.

Har du bøker stående på hytta eller der du ferierer? Les en av dem.

Besøk loppemarked (som arrangeres vår og høst), Fretex, lesekiosker og finn noe du liker.

La en av bøkene være en ebok, enten som kjøp til lesebrett, mobil eller lån på biblioteket.

De to-tre siste bøkene du skal lese, finner du på biblioteket. Dra sammen med noen, gjerne yngre i familien. Besøket kan inspirere flere. Sett av tid. Ta med en kaffekopp og les en time på biblioteket der du bor.

8-10 dager per bok

La oss si at en vanlig roman på 220 sider tar 8-10 timer med konsentrert lesing, i praksis en del lenger. Få av oss har mulighet til å lese åtte timer i strekk, men hver bok bør ikke ta mer enn 8-10 dager for at du ikke skal miste tråden og gløden.

Så gjør du det samme neste måned.

Her trenger du ikke forsake noe. Dette har du faktisk tid til, du tenker kanskje ikke på hvor lett en bok kan være å plukke opp? Ingen pålogging, ingen oppdatering, ingen tekniske problemer eller irritasjon. Papirbok er en perfekt fungerende teknologi. Og ja, hvis du eier boka, er det lov å streke under setninger eller notere i margen. Slik husker du bedre, slik kan du en gang se tilbake på din egen historie om hva du vektla den gang.

Hva skal du lese?

Det enkle svaret er: Det som interesserer deg mest. På dette nivået behøver du ikke å variere for ikke å gå romantrøtt eller pådra deg biografiarm. Men det er også en kjensgjerning at litteratur leder til annen litteratur, enten det er referanser i bøkene du leser eller en algoritme her og der som anbefaler deg noe som ligner, en «…andre som har kjøpt denne har også likt ..»

For å klare ti bøker i året, skal du bare være bevisst på det og telle til ti bøker i året. Du behøver ikke hjelp eller heiagjeng, men heng opp en liste med titlene slik at du ser hvordan du ligger an. Kanskje blir det både tolv og femten titler uten at du føler du har forsaket noe?

Bonuseffekt: Sjekketrikset

En bok er uvurdelig som tilbehør til både antrekk og personlighet. Det er en billig måte å se smart ut på. Bær den under armen, ha den på bussen, la den ligge i bilen. Og boka er et voldsomt til sjekketriks, for den som behøver slike. Noen interessante mennesker kan lett spørre deg hva du leser, og vipps er samtalen i gang. En bok fungerer like godt som hund i park.