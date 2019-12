25 bøker i året: Pass på

NYTTÅRSFORSETTET: Å få lest 25 bøker i 2020 krever at du passer på. BOK365 hjelper deg.

Du synes jo det er flott å være inne i en bok. Du har flere uleste bøker og tenker at kanskje i ferien – kanskje i romjula? I sommerferien? DA skal jeg i alle fall få lest. Du liker det jo så godt når du er i gang! Men så glipper også dette forsettet. Du står der med ganske få bøker i 2019, hvis du skal være helt ærlig. Hvordan doble eller mangedoble dette uten særlig anstrengelse?

23 prosent av alle nordmenn leser i en bok hver dag. Antall minutter brukt på boklesing økte fra 60 minutter til 71 minutter, sies det i 2017-tallene fra Statistisk Sentralbyrå, men slike tall er vanskelig å forholde seg til. «Ja, hvor mange bøker leser du i året, da?», er enklere å besvare og måle.

Hva er ditt nyttårsforsett?

Har du et nyttårsforsett om å lese mer og bruke mindre skjerm i 2020? Gjennom fem artikler i romjula skal BOK365 vise seg hva som trengs for å komme gjennom 10 bøker, 25 bøker, 50 bøker, 100 bøker eller 150 bøker neste år.

«Jeg har ikke tid til å lese», hører man ofte. Jo, du har tid – den brukes bare på skjerm i stedet. I denne serien skal du få se at alminnelig skjermbruk tilsvarer lesing av opp mot hundre bøker i 2020. Det er ditt valg. Tar du det?

Lag liste, følg planen

25 bøker er en bok annenhver uke.

Den boka du begynner på i romjula, men som du ikke blir ferdig med før januar, teller.

Skriv liste over hva du har lest (og hva du merker deg underveis, hva du ønsker å lese) og merk av en bestemt dag annenhver uke. Da skal du begynne på ny bok.

Hvis du klarer det, er det helt ok å lese flere bøker samtidig.

Det er også helt greit å være ivrig, ligge foran skjema og ta en lesepause (hvis du klarer det).

Pass på å ikke bli hengende bak og satse på at sommer ferien skal løse alt. Den gjør ikke det.

Les variert. 25 diktsamlinger tar ikke like lang tid som 25 biografier, så i prinsippet kan du nå målet før påske, men å bli raskt ferdig er ikke poenget her. Målet er å bli en jevn leser. Med 25 bøker i året kan du kalle deg en leser, en som har dette som innarbeidet vane og interesse.

Ikke bli forbauset om du når 30-45 titler med denne ambisjonen. Annenhver uke-planen gjør at du får litt systematikk i lesingen.

Du trenger ikke ofre verken Netflix, filmer, trening eller sosialt samvær for 25 bøker i året, men du legger bort mobilen når du skal lese. Du avstår kanskje fra en sesong av en serie. Ti episoder på en time hver utgjør jo en roman!

Pass på å ha med deg bok i veska, sekken eller bilen hvis du aner at det kan bli litt venting her og der. Det er lurt å ha en liten pocket eller ebok på lur i tilfelle slike tidslommer.

Lag deg en egen hylle der du setter leste bøker – og gjerne dem du har på vent. Uleste bøker til venstre, leste bøker til høyre. Da kan du (og andre) se hvordan nyttårsforsettet går.

Hva skal du lese?

Det enkle svaret er: Det som interesserer deg. På dette nivået kan du variere litt for ikke å gå romantrøtt eller pådra deg biografiarm. Men det er også en kjensgjerning at litteratur leder til annen litteratur, enten det er referanser i bøkene du leser eller en algoritme her og der som anbefaler deg noe som ligner, en «…andre som har kjøpt denne har også likt ..»

Varier mellom bøker du har liggende, nye ting du ønsker deg (her kan man ønske seg litteratur til bursdag eller andre anledninger), bøker du finner på biblioteket, på loppemarked eller i en bokbyttekiosk. Prøv også en ebok eller tre. Finn ut hva som passer deg.

Boka som sjekketriks!

En bok er uvurdelig som tilbehør. Det er en billig måte å se smart ut på. Bær den under armen, ha den på bussen, la den ligge i bilen. Og boka er et voldsomt til sjekketriks, for den som behøver slike. Noen interessante mennesker kan lett spørre deg hva du leser, og vipps er samtalen i gang. En bok fungerer like godt som hund i park.