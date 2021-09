«Ronja Røverdatter» blir TV-serie

Astrid Lindgrens «Ronja Røverdatter» blir ny Viaplay Original-serie.

Ronja Røverdatter er blant Astrid Lindgrens mest kjente utgivelser, som også er en av verdens mest oversatte og bestselgende forfattere med mer enn 75 utgitte bøker.

Nå vil Viaplay og NENT Group satse stort på historien. Ronja er skrevet av Broen-skaperen Hans Rosenfeldt, regissert av Lisa James Larsson (Victoria) og vil ha banebrytende visuelle effekter. Ronja har eksklusiv premiere på strømmetjeneste Viaplay i 2023 med tolv episoder fordelt på to sesonger.

– Prosjektet viser ambisjonene

– Ronjas selvtillit og kompleksitet gjør henne til en av mine absolutte favorittkarakterer. Denne klassiske historien om en sterk og uavhengig jente har alltid vært forut for sin tid, og de underliggende temaene om vennskap, nærhet til naturen og spørsmålstegn ved egne fordommer er så relevante selv i dag. Det er et privilegium å jobbe med dette fantastiske og kreative teamet for å ta Ronja ut til Viaplay-seere i hele verden. Dette prosjektet viser hvor raskt ambisjonene våre vokser. For en nordisk historieforteller som NENT Group er det flott å få muligheten til å jobbe med en av Astrid Lindgrens historier, sier innholdssjef i NENT Group, Filippa Wallestam.

Produksjonen av Ronja foregår i nært samarbeid med Astrid Lindgren AB.

– For Astrid Lindgren AB er den kunstneriske kvaliteten alltid det viktigste. Som Astrid Lindgren gjorde i sin tid, streber vi alltid etter å jobbe med de beste skaperne. Vi har jobbet tett med det kreative teamet, og vi føler oss helt sikre på at den nye versjonen av Ronja Røverdatter vil leve opp til våre høye ambisjoner, sier Cilla Nergårdh, administrerende direktør i Astrid Lindgren AB.