Oversetterforeningen trekker støtten

Oversetterforeningen trekker sin støtte til kunstner-oppropet til Ytringsfrihetskommisjonen.

Til tross for at vi er godt inne i fellesferien, koker det på kontorene til litteraturforeningene.

Forfatterforeningen har opplevd massiv kritikk fra sine medlemmer, etter at de var én av femten organisasjoner som underskrev et opprop i forbindelse med Ytringsfrihetskommisjonen. Til tross for kritikken, har ikke foreningen trukket sin støtte til oppropet, men hevder i en uttalelse at de tar selvkritikk.

En annen av oppropets undertegnere var Norsk Oversetterforening, som i en melding til sine medlemmer mandag kveld skriver at de nå trekker sin støtte til oppropet.

«Svært uheldig»

Det er foreningsleder Hilde Lyng som står som underskriver for Norsk Oversetterforening i oppropet, og det er også hun som signerer uttalelsen til foreningens medlemmer:

«Da oppropet ble sendt ut til undertegning blant organisasjonene, var det med negativ opsjon, altså at man aktivt måtte ta avstand. Dette var svært uklart kommunisert, men jeg tar naturligvis på min kappe at jeg ikke oppfattet det, og at jeg ved å velge ikke å svare – i den tro at det var et uttrykk for ikke-støtte – i realiteten ga min og Norsk Oversetterforenings tilslutning. Det har vist seg å være svært uheldig, og jeg beklager det på det sterkeste.»

Lyng legger avslutningsvis til at de fremdeles støtter Norske Dansekunstnere:

«Styret har i dag behandlet saken og besluttet å trekke støtten til oppropet. Vi støtter naturligvis Norske Dansekunstneres arbeid mot trakassering av kunstnere, men kan ikke stå inne for kritikken av Ytringsfrihetskommisjonen.»