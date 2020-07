Og dermed pasta

Det er ikke bare på grunn av agurktiden at BOK365 i dag trår til med en oppskrift.

I går var Anne Holt dagens sommergjest i vår avis og kom til å si at kona, Tine Kjær, lagde verdens beste spaghetti vongole.

Kort tid etter kom det en klagestorm fra leserne, et massivt trykk fra lesere som lurte på hvorfor vi ikke hadde fulgt opp med spørsmål om oppskriften?

Vel. Gyldendals Richard Aarø lurte i alle fall på facebook. Det var nok til at vi kastet oss rundt.

Med velvillighet fra Cappelen Damms Tine Kjær, kan vi i dag presentere den godeste, idet hun presiserer at «verdens beste» er Annes ord, ikke hennes egne:

– Jeg lager’n sånn: Et nett hjerteskjell/vongole til to personer. Fres fire-fem fedd hvitløk, en chili, en stor bunt bladpersille i generøst med (oliven)olje. Kok en stor kjele med saltet vann. Spandere gjerne på deg ekstra god linguine. Men ikke et vondt ord om billig spagetti! Skyll skjell i iskaldt vann.

Legg dem i kjelen med hvitløk osv. Skvis en sitron over, og hell over hvitvinrester du helt sikkert har. Dampes til alle skjell er åpne.

Siden for mye av det gode gjerne er vidunderlig, kan det være fint med et ekstra glass med blanding av olivenolje, chili, bladpersille, sitron til å dryppe over. Dandere ferdig pasta (som har fått en omrøring med olivenolje) på et stort fat. Skjell og saus over. Salt og pepper.

(Anne Holt mener at dette umulig kan være alt, men det er nok heller at hun er takknemlig for enkel, ydmyk mat.)