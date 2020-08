Skriver om Kongen og fuglekongen

Harald Stanghelle og Brit Bildøen er to sterke sakprosanavn på høstens liste fra Kagge.

– Våren 2019 brøt jeg opp fra habitatet mitt, la bort romanen jeg skrev på og forlot hjemmekontoret. Jeg lurte på: Hvor er fuglene egentlig når vi ikke ser og hører dem? Hvordan finner de bittesmå fuglehjernene tilbake til den samme fuglekassa år etter år? Dette ble min vei inn i fugleverdenen og jeg håper boka vil være et krasjkurs for leseren, sa Brit Bildøen på pressemøtet.

Hun er kjent for sine romaner og ikke minst oversettelser av både Skald-klassikere, Patti Smith-bøker med flere. Fugleboka Over land og hav. Eit år med trekkfuglar er overraskende fra den kanten.

Fugleboktrenden lever

Fugleboktrenden har vist seg lengelevende i norsk forlagsverden. Kagge har også naturkalenderen Norske fugler gjennom året på lista.

Bildøen er oppvokst blant fugler på en øy på romsdalskysten, men mente å legge merke til at det var færre fugler nå enn før. Hun ville undersøke dette og hadde fra før en dyp miljøinteresse. Første tur var i regi av en orinitologiforening til Spania og så var det gjort.

– Jeg endte med både kikkert og teleskop. Det hadde jeg ikke trodd, men teleskopet er ikke av de dyreste, sier hun.

Kongen leverer

Da Harald Stanghelle og Erling Kagge møttes på Theatercafeen på lunsj, spurte Kagge om Stangehelle villle skrive en samtale bok om og med kong Harald. Stanghelle var så sikker på at Kongen ville takke nei til forslaget at han selv takket ja, men det ble annerledes. Boka er ingen biografi, men formet gjennom elleve lange samtaler med monarken om forskjellige samfunnstemaer, alt fra ting han selv har tatt opp i taler de siste årene til ting han ikke har snakket offentlig om før.

– Kongen har fått notat med tema jeg ville ta opp, men har aldri fått spørsmål på forhånd. jeg har stått like fritt somn da jeg bintervjuet ham for A-magasinet for tre år siden, opplyser Stanghelle.

Mye historie

Kagge er blitt mer enn et sakprosaforlag de siste årene, men disse var vektlagt under presentasjonen. Fra menyen kan vi nevne at Erika Fatland kommer med Høyt. En reise i Himalaya og at Jan Bøhler oppsummerer sitt politiske liv og Oslos utfordringer i Østkantfolk. Når vi først er i hovedstaden, kommer Henrik H. Svensen med Oslos geologiske historie gjennom to milliarder år. Hva befinner seg under asfalten?

Forlaget prøver å nå unge instagrambrukere når Mads Hansen får utgi Min instastory, ikke helt uten humor og snert.

Fysikeren Anja Røyne fikk Brageprisen i 2018 og nå har hun tittelen som er intet mindre enn Varm klode, kaldt hode. Løsninger på klimakrisen. Fra den tyngre delen av sakprosalista plukker vi også Geir Hestmark og Lykkeskipet Bergensfjord. verdenskrig og etterkrigsår 1939-1959. Også Per Vollestad skriver om krigen i Livet på Grini.

Alexander Wisting tar for seg den historiske jakten på norske kommunister.

Sven Egil Omdal har skrevet om hjembyen Stavanger i Byen som formet Norge og Ole Georg Moseng om pest og epidemier i Pesten kommer.

Terje Tvedt og Odd Karsten Tveit har hver sin bok om verdenshistorie. Andreas Viestad skriver om historie via mat i En middag i Roma. Verdenshistorien i ett måltid.

Grønn livsstil hos flere forlag

Både strikking og bøker som skal hjelpe oss til grønne, friske liv, står på menyen i høst – som hos mange andre forlag. Marie L. Kleve har Grønnere familie og Anne Sverdrup-Thygeson fortsetter sine suksesser for både små og store om insekter og arter. På naturens skuldre. Hvordan ti millioner arter redder livet ditt er årets tittel.

Og tro om ikke Bjørn Gabrielsens Skjermslaver også blir en livsstilsbok – eller kan skape en liten eller stor endring?