Budkamp om svensk debutant

Tre norske forlag som kjemper om en svensk debutant på nesten 700 sider, er ikke hverdagskost.

Lydia Sandgren er født 1987, utdannet psykolog og bosatt i Göteborg. Hun ga ut Samlade verk på Bonniers nå i vår. Tittelen til tross, dette er hennes første bok, en gul og intens roman på nær 700 sider.

Trude Marstein oversetter

Svenske bøker blir i høyden oversatt til norsk om de har vunnet Augustprisen eller blitt nominert til noe større, for eksempel Nordisk Råds litteraturpris. Tre norske forlag la inn bud på Lydia Sandgren i vår og Strawberry stakk av med seieren.

Strawberry har allerede hyret Trude Marstein som oversetter og boka er planlagt våren 2021.

Besettende

– Det som springer en i øynene når man leser de svenske anmeldelsene, er hvor stor leseglede kritikerne har hatt, hvordan de fremhever selve fortellingen samtidig som den litterære kvaliteten og alvoret betones. Jeg hadde selv den samme reaksjonen da jeg leste Samlade verk. Som student skulket jeg mange forelesninger til fordel for en god bok, og den samme følelsen fikk jeg da jeg leste Lydia Sandgrens bok. Ingenting var viktig før Samlade verker ferdiglest. Jeg misunner alle som har denne boken å glede seg til, sier sjefredaktør Anne Fløtaker.

– Ung tungvekter

– Sjelden har en debut blitt mottatt med en så unison hyllest. I Sverige har hun allerede blitt et fenomen, og vi gleder oss til at også norske lesere skal få oppleve det som må kunne sies å være en av de mest bejublede Nordiske debutantene på mange år. Vi er stolte over å ha sikret oss nok et spennende forfatterskap til satsingen vår på oversatte skjønnlitteratur, hvor Lydia Sandgren vil inngå sammen med andre unge tungvektere som Sally Rooney, Deepa Anappara, Chanel Miller og Yayah Hassan, sier forlegger Jonas Forsang

Løftet i skyene av kritiker

Enkelte ganger i historien kan man si at én enkelt kritikk lager et liv for en hel bok. Her i Norge gjorde Tinic Talén i VG furore for Trist som faen i 1999. For Samlade verk, var det forleggeren, kritikeren og forfatteren Carl-Michael Edenborg som gjorde en forskjell. 31. mars skrev han i Aftonbladet:

«Under mina tjugofem år som litteraturkritiker på Aftonbladet har det inte hänt många gånger att jag fått äran att recensera en sensationell debut. Men Lydia Sandgrens roman Samlade verk lever upp till den beskrivningen. De nästan 700 sidornas lyskraft lägger det mesta av den svenska samtidslitteraturen i skugga.»

«Jeg håper at neste bok ikke tar ti år å skrive», sa Sandgren i et intervju med Aftonbladet nå i juni.