– Tok meg sammen i sommer

Anne Holt leste om corona natt og dag, men tok seg sammen og skrev heller en roman i juli.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Det ble en mye kortere ferie i år enn ellers for meg. På grunn av koronaangst gikk jeg i stå i seks uker før jeg fant ut at jeg fortsatt var voksen og måtte ta meg sammen. Jeg gikk deretter, i midten av juli, rett fra ferdig skriving den ene dagen til oppussing i Oslo dagen etter. Et par uker i Larvik har vært fine. Storfamilie og venner og mediokert vær. Vi avslutter med en tur til Nord-Norge en oval helg, for å besøke en grav som er viktig for oss.

– Har noen ferieplaner blitt endret på grunn av corona-pandemien?

– Ja, definitivt. Vi er alltid noen uker i utlandet hver sommer. Først og fremst skulle vi til Sverige og feire Midsommar hos gode venner, for 22. år på rad. Årets høydepunkt. Å miste dette var et stort tap. Vi hadde også planer om å dra til Kroatia i år. Det går det greit å ta igjen ved en senere anledning. I stedet har vi fått en aktiv og fin norgesferie.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– En god sommerferie må inneholde store doser storfamilie i søndre Vestfold, og noen dager med bare kona, bikkja og meg. Med snart-18-åringen på lykkelig sjølvstyr mellom familie og venner, og noen voksne vennetreff på toppen av dette, så nærmer ferien seg perfekt.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Jeg fikk tak i et prøveeksemplar/samleutgave for bokhandlere av forfatteren Agota Kristof. En trilogi om tvillingbrødrene Claus og Lucas, ikke særlig sommerlett! Historien fra et navnløst sted er grusom, gripende og umulig å legge vekk. Disse bøkene handler blant annet om menneskets identitet, dets brutalitet og krigens redsler. Tankene går unektelig til Kristofs opprinnelige hjemland Ungarn og den sovjetiske invasjonen der.

Øverst ligger en bok jeg ennå ikke er ferdig med, siste del av Ketil Bjørnstads store verk om hans liv og verden.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Spaghetti vongole, any day of the year. Kona lager den bedre enn jeg noen gang har fått den servert i Italia.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Ole Gunnar Solskjær står absolutt øverst på min ønskeliste om jeg kunne invitere hvem som helst i hele verden til middag. Jeg tror han er supersmart på en måte jeg gjerne vil erfare nærmere.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Min redaktør i Gyldendal, Espen Dahl, var villig til å bruke ferien sin på min siste redigeringsøkt fordi jeg var så engstelig i mars og april. Sjenerøst, snilt og svært profesjonelt.

– … og hvem ville du gitt en brennmanet?

– For å være ærlig er jeg opptatt av at brennmaneter er en uting. Særlig som gave. Det finnes selvsagt en og annen i boknorge jeg ikke har de beste tanker om, men jeg er blitt for gammel til å ytre den slags offentlig.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Jeg ville sikre at innkjøpsordningen ble gjort langt mer forutsigbar og profesjonell.

– Hva savner du mest i disse corona-tider?

– Jeg savner egentlig svært lite. Om det skulle være noe, måtte det være mine gode, svenske venner og mine hyppige turer til Sverige.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Hvor mye vet du egentlig om korona og covid-19? Svaret: etter ubegripelig mye lesing om temaet i snart et halvt år vurderer jeg å søke et professorat!