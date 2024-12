En god gråt med Olive Kitteridge

FRAMSNAKKING: Mens hun kjemper mot alvorlig sykdom, finner forlegger Anitra Figenschou trøst i litteraturen. – Jeg har ikke hatt en så stor leseropplevelse siden 20-årene, sier hun om Elizabeth Strouts romaner.

– Jeg har blitt alvorlig syk. Det skjer jo med de fleste en eller annen gang i livet. At man blir satt helt på sidelinjen. At man må sette livet på pause. Det er egentlig bare en eneste ting som er positivt med å bli syk, og det er at jeg får tid til å lese masse. Endelig!, skriver Anitra Figenschou til Bok365.

Hun forteller at mens hun samtidig har en dyktig vikar i forlaget, leser hun det hun vil lese. Og den boken som berørte henne aller mest var Olive Kitteridge av Elizabeth Strout.

– Behandlingen jeg får på sykehuset er en type cellegift som angriper nervesystemet, inklusiv tårekanalene, så det gjør kjempevondt og gråte. Det var litt uforenlig med romanene om Olive Kitterdige fordi historien har så rørende scener at jeg tok til tårene i hvert fall tjue ganger gjennom boken, Au! Men det var en sånn god gråt, for hendelsene var ofte fine og triste på en gang. Elizabeth Strout klarer å tegne et portrett av et så helt menneske at jeg føler at jeg kjenner Olive Kitterdige. Jeg kjenner henne ikke bare gjennom hennes eget blikk, men gjennom de 23 andre karakterene som på en eller annen måte, i stort eller smått, har møtt Olive på sin vei. I tillegg er Strout så klok, hun har så dyp psykologisk innsikt i menneskesinnet, det i kombinasjon med at hvert kapittel inneholder en dramatisk scene, stor eller liten, blir disse romanene for meg dynamitt. Jeg har rett og slett ikke hatt en så stor leseropplevelse siden 20-årene (da de store leseropplevelsene stod i kø). Da jeg stakk innom Tronsmo for å kjøpe min neste Elizabeth Strout, stod plutselig Hilde Rød-Larsen der og jeg ble litt starstruck, for det er jo hun som har oversatt disse bøkene i en helt nydelig norsk språkdrakt, jeg burde egentlig fått boken signert av henne.

Trekker frem TROLLHEIM

– Siden vi snakker om bestselgere vil jeg trekke fram Figenschou forlags bestselgerserie: TROLLHEIM skrevet av Arne Lindmo og illustrert av Ida Skjelbakken. Arne Lindmo begynte serien med et vanvittig smell rundt skolestart i 2022, da «Kråkeslottets hemmelighet» vant ARKs barnebokpris, og når skolen begynte i 2024 utkom bok nr. 6 i serien: «Forbannelsen i Trollskog» og bøkene, ja de blir bare bedre og bedre!

Hittil har forlaget trykket 90.000 TROLLHEIM-bøker, og håper å runde 100 000 i løpet av høsten 2025.

Julehilsen til bokbransjen

Avslutningsvis har Figenschou følgende julehilsen til bokbransjen:

– Ønsker dere alle et helt fantastisk boksalg nå fram til jul, dette er jo årets viktigste dager for bransjen vår. Og så sender jeg en ekstra tanke til alle der ute som går en vanskelig jul i møte, det være seg sykdom, tap eller ensomhet. På de tyngste dagene skal jeg leter etter julestemningen i all den herlige julelitteraturen. Nå kan vi jo melde oss inn i «Operah’s book club» å lese fantastiske Ingvild Rishøis «Stargate» på nytt på engelsk, WOW! Eller låne Arne Lindmos «Julekuppet» på biblioteket og lese litt hver dag med poden fram til jul, eller finne en annen deilig julebok, vi har vært gode på lage mang av dem nå.