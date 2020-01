Lyrikklista for desember

LYRISK: Dikt er en fin gave å få, også til jul. Høvdingen Olav H. Hauge - i utvalg av Bodil Cappelen - var den diktsamlingen som lå under flest trær denne jula.

Poesien har lett for å drukne i bokmarkedet, selv med gode venner både i bokhandel og forlag. En bidragende faktor er det også at lyrikkomtale og anmeldelser nesten er fjernet fra media. Vi er derfor glade for å kunne publisere lyrikklister året gjennom. Litt sporlys blir skapt av disse.

Desember-lista toppes av nyutgaven av Olav H. Hauge i utvalg. Redaktør for utvalget har vært hans enke, Bodil Cappelen. Også på åttende plass finner vi «Olaven», denne gang i et utvalg gjort av Hauges forlag, Samlaget.

Underfundige Gro Dahle er populær og avholdt. Dahle følger på plassen etter Hauge med årets Hjem, sier hunden. Høyt på lista kommer også Joakim Kjørsvik med sin kritikerroste elegi over en valp han hadde med seg hjem fra Casablanca; Min døde hund.

Kjersti Bjørkmo har i høst hatt stor suksess med Hadde du bodd her hadde du vært hjemme nå. Samlingen blir antagelig den mestselgende for fjoråret som helhet.

Gledelig er det å finne den polske Nobelprisvinneren Wislawa Szymborska med på listen. Kurator, oversetter og Samtiden-redaktør, Christian Kjelstrup har gjort en formidabel innsats for å holde interessen for Szymborska ved like. I året som gikk fikk han god hjelp av ensemblet ved Nationaltheateret som satt opp en egen forestilling basert på Wislawas tekster. Fulle hus og strålende kritikker. Diktene har nettopp kommet også som lydbok og hvor Ellen Horn, Gisken Armand og Henriette Marø leser fra forestillingen. Utdrag kan du høre her.

Klikk på tittelen, eller forfatter, i lista så du kan lese mer.

