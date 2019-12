Fra gatepoeter til stjerneforfattere

Ellings fantasier om Gro i våtdrakt og felles forfattererfaringer. Det er blant temaene når Ingvar Ambjørnsen og Lars Saabye Christensen møtes på samme scene.

– Dagbladet hadde på forsiden et sjøløve-bilde av Gro i gummidrakt, i våtdrakt, og det lot jeg Elling kommentere. Da måtte Cappelen sende manuset rett til advokat. Og vi fikk et langt brev tilbake der advokatens skrev: Hvis Gro vil, hvis hun bestemmer seg for det, så kommer du å få så mye juling som du aldri har fått før. Men så sto det helt til slutt, men jeg tror ikke hun gjør det. Og det gjorde hun ikke, og det syns jeg taler til Gros fordel, sier Ingvar Ambjørnsen

I den ferskeste episoden av Boktips-poden forteller Ingvar Ambjørnsen om hvordan han fant og skapte Elling på begynnelsen av nittitallet og om hvordan han fant ham igjen. Elling-figuren fikk stor oppmerksomhet allerede etter den første boken Utsikt til paradiset fra 1993. Da var det også én del av boken som fikk særlig oppmerksomhet, nettopp Ellings nevnte erotiske forestillinger om Gro Harlem Brundtland da hun var landets statsminister.

Under trusestrikken kom han aldri

Ambjørnsen har latt Elling få et nytt og eget liv på Facebook. Der har han opprettet Elling-nytt, og da har Elling fått anledning til å kommentere dagsaktuelle hendelser og også debutere som dikter. I podcasten kan du høre Ambjørnsen lese Ellings nye forsvar for Gro fra Elling-nytt der han er svært oppgitt over Hans Olav Lahlums Reiulf Steen-biografi. I biografien kom det gamle ryktet om en påstått erotisk affære mellom Gro og Reiulf opp igjen. Elling er meget indignert på Gros vegne og slår i et lengre Facebook-innlegg fast at det er Gros versjon som er sann. Og han konkluderer om Reiulf Steen: «Under trusestrikken kom han aldri».

Felles erfaringer

Boktips-episoden ble tatt opp på Boktips LIVE i Cappelen Damm-huset i slutten av november. I den andre halvdelen av podcasten møtes Ingvar Ambjørnsen og Lars Saabye Christensen for første gang på en scene på mange år. De snakker om hvordan de har hatt ganske parallelle forfatterskap. Saabye Christensen forklarer at de to er en del av en forfattergenerasjon som ikke er knyttet til et litterært tidsskrift som for eksempel Profil eller Vagant. De har derimot flere andre felles erfaringer. Blant annet begynte begge to som gatepoeter og delte ut egne dikt på Karl Johan og andre steder.

Ingvar Ambjørnsen og Lars Saabye Christensen forteller også om mange andre felles erfaringer. Begge forteller om hva slags risikosport det er å trekke fram igjen kjente figurer som gutta fra Beatles og Elling i nye romaner. Og desto større glede har de følt når de har fått en så god mottakelse for årets romaner.

«En hund uten kjøttbein»

Avslutningsvis i podcasten forteller forfatterne også om hva de holder på med nå. Lars Saabye Christensen har i et intervju sagt at: «Å leve uten å skrive er som å være en hund uten kjøttbein». Og når han blir presset litt, må han innrømme at han er begynt å skrive på noe nytt uten at han vil presisere hva det vil si. Ambjørnsen går enda lenger og forteller at det vil komme en bok allerede til våren.