«Het auksjon» for iskaldt drama

Heyne Verlag måtte bla opp «et betydelig beløp» for Grethe Bøes thrillerdebut Mayday, etter opphetet tyske auksjon.

– Det er helt utrolig! Drømmen var å få utgitt boken. Som den nybegynneren jeg er, regnet jeg virkelig ikke med en slik oppmerksomhet. Nå vil jeg bare skrive mer, sier Grethe Bøe.

Ifølge Bøes agentur, Cappelen Damm Agency, vekker hennes bokdebut Mayday oppsikt utenlands. Fem europeiske land har allerede sikret seg bokrettighetene til den arktiske thrilleren.

Film-bakgrunn

Grethe Bøe har tidligere skrevet og regissert internasjonalt prisvinnende spillefilmer og TV-serier fra nordområdene. Nå har hun altså debutert som forfatter med en actionthriller som utspiller seg i nord. Handlingen inkluderer både Finnmark, Russland, NATO og et politisk klima på fryseounktet. Sentralt i det hele er F16-piloten Ylva, halvt norsk og halvt samisk.

Les også: Debuterer med arktisk drama

Ingvild Haugland Blatt, leder for Cappelen Damm Agency, forteller at det er bred, internasjonal interesse for boken. Forlag i Tyskland, Italia, Sverige, Finland og Estland har alle landet avtaler om bokutgivelse.

«Betydelig beløp»

De tyske rettighetene ble solgt etter en opphetet auksjon, for «et betydelig beløp». Det er forlaget Heyne Verlag, en del av Penguin Random House, som har sikret seg rettighetene til boken. I Italia ble Mayday solgt på såkalt pre-empt til det Milano-baserte forlaget Longanesi. I Sverige ble det forlaget Modernista som landet bokrettighetene. Dette er blant annet forlaget til Linda Boström Knausgård. I Estland ble det mediehuset Ajakirjad. Sist ute så langt er forlaget Bazar Kustannus, som sikret seg rettighetene i tvekamp med et annet finsk forlag.

Både Nettavisen og Dagbladet trillet femmere kort tid etter at boken lå ute for salg. Tor Hammerø i Nettavisen skrev at det er «den beste krimdebuten jeg har lest – noensinne,» og at «Bøe griper tak i meg fra første side og slipper aldri». BOK365 mente det var «en spennende thriller, men med altfor mange tråder.»

Les også: Salander på speed