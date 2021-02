Om skriving III

Jan Kjærstad (f. 1953) er en forfatter mange har et forhold til. Han er kjent for sine gjennomarbeidede romanunivers og unike formidlingsevne. Kjærstad har mottatt flere priser for sin litterære produksjon, blant annet Nordisk Råds Litteraturpris i 2001 for romanen Oppdageren.

Nora Aschim oppsummerer ukas podkast slik:

– Kjærstad forteller om hvordan han ble forfatter, og gir oss en gjennomgang av hvordan forfatterskapet hans har utviklet seg gjennom årenes løp. Vi snakker om bokunivers og karakterer, og hvordan man kan bruke språket som hjelpemiddel i utviklingen av sitt eget litterære uttrykk.

– Vi snakker også om hvorfor man skal lese romaner, og hvilken betydning bøker har i samfunnet.