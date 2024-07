Historisk Harry Potter-illustrasjon solgt for 20 millioner kroner

Den originale forsideillustrasjonen til den første Harry Potter-boken er solgt på auksjon for over 20 millioner kroner.

Det var fire kjøpere involvert i den ti minutter lange budrunden hos aksjonshuset Sotheby’s. Da hammeren slo i bordet, var prislappen nådd 20,2 millioner kroner.

Det var den da 23 år gamle illustratøren Thomas Taylor som i 1997 illustrerte bokomslaget til «Harry Potter og de vises stein», den første av de sju bøkene om den unge trollmannen.

Han jobbet i en bokhandel for barn da han fikk oppdraget. Han var en av de aller første som fikk lese boken da han ble tilsendt et tidlig manus fra forfatter J.K. Rowling.

Boken ble opprinnelig trykket i kun 500 eksemplarer, hvorav 300 av dem ble sendt til ulike bibliotek. Resten er historie, og 27 år senere har boken solgt over 500 millioner eksemplarer på over 80 ulike språk. Tidligere denne måneden ble et av disse førsteeksemplarene solgt på auksjon for over 600.000 kroner.