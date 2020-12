Fersk royalty på brukte bøker

«Overveldende!» Slik beskriver Bookis-gründerne responsen på sitt eget royalty-prosjekt så langt.

Nettbokhandelen Bookis, profilert på salg av brukte bøker, lanserte nylig en løsning som gir bokleserne anledning til å støtte forfatterne med royalties. Resultatet etter to uker er overraskende, selv for gründerne:

– På bøkene det gis royalties er snittet 54 kroner når man legger sammen det både kjøper og selger har gitt. En forfatter får normalt 53 kroner i royalties når en innbundet bok blir solgt ny til 399 kroner. På en ny pocketbok ligger royalties mellom fem og ti kroner. Selgerne og kjøperne hos oss har den siste uka bidratt til at det er like lukrativt for forfatterne å selge brukte bøker som nye, forteller Lasse Brurok, gründer og markedsdirektør i Bookis.

«Like lukrativt» er en sannhet med visse modifikasjoner, etter som gründerne her beregner snittet for bøker hvor det gis royalty-kroner.

– Hvor mange av brukerne velger faktisk å gjøre dette?

– 55 prosent av selgerne velger å gi royalties, og 40 prosent av kjøperne gir royalties, forteller Brurok til BOK365.

Med Schibsted på laget

Det unge selskapet har allerede rukket å gjøre seg godt synlige i landskapet. Bookis og de tre gründerne Arne-Morten Willumsen, Lasse Brurok og Magnus Viermyr dro i gang ved juletider 2017, og tidlig på høsten 2018 passerte de sine første 10 000 brukere. På nyåret i år lansert de en helt ny kåring i arbeidet med å løfte frem mindre kjente forfattere: Konkurransen Ulest, inspirert av den store suksessen Urørt på NRK P3. De har kjørt en offensiv mot Black Friday og de har strandet med bokpant-ordning. I april fikk Bookis-satsingen nye muskler, da Schibsted gikk inn med 12 millioner. Da pekte omsetningen vakkert oppover, med en økning på 50 prosent under corona-krisen. Nå reklamerer tjenesten med at de har «verdens største utvalg av norske titler – og både nye og brukte bøker». Antallet brukere blir stadig flere, og har nesten doblet seg bare etter Schibsted-oppkjøpet denne våren:

– Vi har nå 130 000 brukere, hvorav rundt 100 000 har kjøpt og solgt bøker på Bookis, kan Brurok berette.

Bookis-gründerne har siden oppstart at maktfordelingen i bokbransjen er skjev, og at forlags-oligopolet har for mye makt.

– I dag tjener forlagene mye, og forfatterne for lite, til tross for at det er forfatterne og leserne som er verdiskaperne. Det er rett og slett feil i våre øyne. Det er en ujevn maktbalanse i bokbransjen som vi vil til livs. Selvsagt finnes det unntak, men de færreste tjener godt på å være forfatter, sier Arne-Morten Willumsen, medgründer og daglig leder av Bookis.

Forstår bekymringen

Kannibalisering i forhold til nyboksalget er et tema som har dukket opp rundt Bookis-satsingen:

– Vi har hatt stor forståelse for at en del forfattere er bekymret for at bruktboksalget ikke gir inntekter til dem i form av royalties. Det gjelder nok spesielt nyere bøker. Vi har derfor funnet en løsning som vi mener vil gjøre bruktmarkedet mer attraktivt også for forfatterne, sier Willumsen.

«Løsningen» var å legge til en knapp i appen der både kjøpere og selgere av bøker får mulighet til å gi royalties til norske forfattere. Hvor mye hver enkelt velger å gi, er frivillig. Bookis har utviklet et automatisert system, som gjør transaksjonen sømløs i kjøpsprosessen. Videre vil det bli en årlig utbetaling, hvor forfatteren må logge seg inn på Bookis og identifisere seg for å få tilgang til sine, og sine medforfatteres, royalties.

– Et stort steg

– Hvor mye hver enkelt velger å gi er frivillig, men fordi det skjer titusener av transaksjoner på Bookis hver eneste måned er potensialet stort. Basert på tilbakemeldinger fra våre bokelskere vet vi at dette er noe mange vil glede seg over. Det vil gi en ekstra motivasjon til å kjøpe og selge brukt, sier Willumsen. – Planen er å utvide til utenlandske forfattere i 2021, og også innføre royalties i Sverige.

Bookis har utviklet et automatisert system, som gjør transaksjonen sømløs i kjøpsprosessen. Videre vil det bli en årlig utbetaling, hvor forfatteren må logge seg inn på Bookis og identifisere seg for å få tilgang til sine, og sine medforfatteres, royalties.

– Ideelt sett bør det være like attraktivt for en forfatter å selge en brukt bok som en ny. Vi har stor tro på at det vi nå gjør er et stort steg på veien for å bidra til dette.

Bookis forsikrer at de forholder seg til Bokavtalen, at de ikke selger nye bøker i fastprisperioden til lavere pris, og at forskriften om unntak fra Konkurranselovens paragraf 10 ikke gjelder brukte bøker.

Må bedre miljøavtrykket

Arne-Morten Willumsen mener Bookis er viktig av flere årsaker. Ikke minst miljøaspektet:

– Vi må alle jobbe for en mer sirkulær økonomi og gjenbruk. Bøkene i bokhyller og pappesker rundt omkring i de tusen hjem fortjener flere lesere. Leserne er opptatt av dette, vi er opptatt av dette – og vi er også sikre på at forfattere flest er opptatt av dette. Men da må det lønne seg også for dem. Det gjør det ikke gjort før nå, sier han. – Også forlagene og bokbransjen har et fotavtrykk i miljøet som kan bli betydelig bedre. Tall fra 2018 viser at forlagene årlig kaster eller brenner rundt 1000 tonn nye bøker, og dette går som restavfall på grunn av bokpermene. Det er over to millioner uleste bøker hvert år. I tillegg kommer trykking i utlandet, frakt med lastebil, container eller skip.

Willumsen understreker at han ikke vil den fysiske boken til livs:

– Den lever i beste velgående. Men det handler om å dele flest mulig av de bøkene som allerede sirkulerer i markedet, fremfor å produsere flere enn nødvendig. Bruktboksalget for skjønnlitterærere bøker ligger på rundt to prosent i Norge. Det sier litt om potensialet. Og det er jo ikke slik at innholdet forringes dess flere som leser boken, sier han.

Vil ut i Europa

– Vi er opptatt av de to viktigste verdiskaperne i bransjen: forfatteren og leseren. Vi mener bransjen ikke jobber for bredden, men for et fåtall bestselgende forfattere. Dette går ut over leserne som ikke blir eksponert for bredden utenfor Topp 10-listene, sier Lasse Brurok. – Hos oss kjøpes det utrolig bredt, det synes vi er morsomt. Det er lagt ut over en halv million brukte bøker til salgs nå, som gjør at vi har et fantastisk bredt utvalg. Vi ser også hvor viktig gjenbruk er for forbrukeren.

Bookis-gründerne legger ikke skjul på at de har ambisjoner ut over landets grenser:

– Vi er jo allerede i Sverige, så våre ambisjoner er å bli en etablert nettbokhandel for nye og brukte bøker i hele Europa. Videre å gjøre bokbransjen mer sirkulær, uten at det går på bekostning av forfatterne.