De store beholder grepet

De fire største forlagskonsernene med 80 prosent av omsetningen, mens de neste 46 fighter om de gjenværende 20. Det viser Bok & samfunns oversikt over økonomien i Norges 50 største forlag.

Oversikten viser at de store aktørenes grep om bokmarkedet ikke er blitt svakere, viser de store kartlegging av bokbransjeøkonomien som Bok & samfunn har gjort i sitt ferske nummer.

Ett av tre med underskudd

Ser vi på Topp 50-listen over norske forlag, sitter de fire største forlagskonsernene med 80 prosent av omsetningen, mens de øvrige 46 på listen fighter om de gjenværende 20.

Et blikk på bunnlinjene viser at mønsteret er omtrent det samme, med Aschehoug som et litt haltende unntak. Tar vi også med de to neste forlagene på listen, pengemaskinene Kagge og Strawberry, er ikke resten av beitet langt unna å gå i null. De seks største deler på et overskudd på over 166 millioner. De 44 neste har knappe 15 mill. kr i overskudd til sammen. 18 av forlagene på listen, altså mer enn ett av tre, driver med underskudd.

Bonnier-oppkjøp

Det ferskeste nummeret av Norges eldste bokmagasin er ellers preget av de siste ukers bevegelser i Strawberry Publishing. Bonniers kjøp av aksjemajoriteten i Strawberry Publishing er godt dekket. I tillegg kommer leserne tettere på den nye forlagssjefen i forlaget, Alexander Even Henriksen.

B&S tar også en prat med vinneren av årets Bokhandlerpris, Tore Renberg, og man jakter på juleromanen. Og ikke minst tar bladet et dykk ned i den kommende bokvåren.