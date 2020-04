Schibsted inn i Bookis

Bookis-omsetningen har økt med 50 prosent under corona-krisen. Nå går Schibsted inn med 12 millioner kroner i nettbokhandelen.

Det er slett ikke bare krisehåndtering og gråvær i disse corona-tider. Nå går mediekonsernet Schibsted inn med 12 millioner kroner i Bookis, en plattform for kjøp og salg av brukte bøker. Bookis ble lansert i 2017, og har i dag over 70.000 brukere.

– Vi er naturligvis litt mer forsiktig med investeringer i lys av den usikre tiden vi er inne i nå, men Bookis var vi ikke i tvil om, sier Rune Røsten, leder for Schibsted Growth. – Under korona-krisen har Bookis opplevd en solid økning i omsetning på rundt 50 prosent. Det er likevel ikke avgjørende for at Schibsted nå investerer.

– Hvor stor andel av selskapet får Schibsted for disse 12 millionene?

– Verdsettelsen skjer våren 2021. Hva som blir eksakt eierandel er avhengig av utviklingen i selskapet, sier Rune Røsten til BOK365, og legger til: – Det er ikke avtalt noen videre opsjoner mellom partene.

Dør-til-dør

– Vi har kjent gründerne i Bookis lenge, ikke minst fordi de har vært en viktig samarbeidspartner for HeltHjem, distribusjonstjenesten som eies av Schibsted og Polaris. Helthjem sin forretningsmodell er tett knyttet til nettopp den delen av Schibsteds tjeneste som kan levere pakker dør-til-dør. Vi er utrolig glade for at vi nå endelig har kunnet gå inn på eiersiden, sier Christian Horn Hanssen, investment manager i Schibsted Growth, som investerer i digitale gründerselskaper.

– Vår ambisjon er å være best på kundeopplevelse og teknologi. Vi har utviklet Nordens største markedsplass for nye og brukte bøker. Med Schibsted på laget gleder vi oss til videre vekst i Norge, men også i Sverige – hvor vi lanserte i januar. Vi har allerede en solid base av kunder, men potensialet er mye større, sier medgründer og daglig leder Arne-Morten Willumsen. – Bakgrunnen for å etablere Bookis i 2017, var innsikt om at det ikke fantes en enkel måte å kjøpe og selge brukte bøker på. Det førte til at altfor mange kjøper nye bøker, for deretter å sette dem i bokhyllen. Det blir kjøpt over 31 millioner bøker hvert år i Norge, men få bøker selges brukt.

Ifølge selskapet var det studenter som først fikk øynene opp for Bookis-konseptet, men nå har de fått følge av stadig flere skjønnlitteratur-kjøpere fra et bredere kundesegment.

«Internasjonale ambisjoner»

– Vi har hatt et langt og fruktbart samarbeid med Helthjem. Uten dem hadde ikke Bookis hatt det konkurransefortrinnet som handler om nettopp enkel og effektiv distribusjon fra selger til kjøper, sier medgründer og markedssjef i Bookis, Lasse Brurok.

– Det Schibsted historisk har fått til med både FINN i Norge, men også med Blocket i Sverige og øvrige internasjonale markedsplasser i verden, er imponerende. Det gjør at vi kjenner oss veldig trygge på at vi har fått en partner og investor på laget som virkelig forstår både forretningsideen vår og våre internasjonale ambisjoner. Selv om Bookis i dag er en plattform for bøker, er ambisjonen på sikt å bruke plattformen også til andre produkter. Er det noen som kan bidra til å forløse dette, så er det nettopp Schibsted, sier Willumsen.

– Stort marked

– Historier og kunnskap i bokform er like viktig og aktuelt som det alltid har vært, også i analog form. Det gjelder både nye og gamle bøker, til tross for at vi de siste årene ser en betydelig utvikling i tilgjengeliggjøring av digitale bøker og lydbøker. Vi har fortsatt troen på at markedet for fysiske bøker er, og vil i lang tid fremover fortsette å være, stort. Det sagt, så tror vi at Bookis også har et potensial med tanke på bruke plattformen for kjøp og salg av også andre produkter som er spesielt egnet for å distribueres mellom hjemmene, sier Rune Røsten.

– Ser vi spiren til et nordisk mini-Amazon?

– Et mini-Amazon er en spennende tanke, men først skal selskapets lykkes med bøker, så får vi hvor det bærer etter hvert. Løsningen Bookis har utviklet er generell og kan benyttes innen andre kategorier, men det er også andre forhold som må vurderes ved en eventuell utvidelse, sier Røsten til BOK365.