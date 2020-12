Internasjonal bokmesse-krise

BookExpo og Jenny Martin (bildet) pakker sammen og Frankfurtmessen sier opp folk. Messene i Bologna og London setter sin lit til sommervarmen.

Corona-pandemien påvirker internasjonal bokbransje. De det kanskje går aller verst ut over er de store internasjonale bokmessene, som plutselig har møtt på utfordringer av uvirkelige dimensjoner.

New York på hold

Verst rammet er amerikanernes store bokmesse, BookExpo i New York. Messen fikk pandemien rett i ansiktet sist vår, og utsiktene var labre til å få i stand noe kommende vår. Nå kaster de kortene. BookExpo, inklusive BookCon pakker sammen – i hvert fall for en stund, melder Publishers Weekly.

– Pandemien kom i en tid da BookExpo og BookCon allerede var inne i en prosess hvor vi vurderte hvordan disse arrangementene best kunne omstruktureres for å møte bransjens behov. Derfor har vi nå tatt den tøffe beslutningen om å pakke ned BookExpo og BookCon – i hvert fall i sin nåværende form. Samtidig tar vi en nødvendig tenkepause for å vurdere hvordan vil gjenskape våre arrangementer slik at de på enda bedre vis kan være til nytte for bokbransjen og nå flere mennesker enn tidligere, sier messeansvarlig Jenny Martin.

Frankfurt strammer inn

– Frankfurt Book Fair vil fortsette å være en fysisk messe, en internasjonal møteplass og en markedsplass for bransjen. Samtidig må vi åpne for alternative kommunikasjonsplattformer for å møte de ulike behovene til deltakerne våre, sier bokmessens direktør Juergen Boos.

Som en konsekvens av corona-pandemien, ble årets fysiske Frankfurt-messe avlyst denne høsten. Messen arrangerte i stedet en alternativt digitalt program.

Nylig varslet ledelsen at de nå vil ta en gjennomgang for å «strømlinjeforme organisasjonen», slå sammen avdelinger og kutte i antall stillinger. Hva denne prosessen munner ut i, vil sannsynligvis bli klart på denne siden av jul.

Tyngre digitalt

– I fremtiden vil bokmessens arrangementer i stor grad bli supplert av digitale arrangementer. Erfaringene vi gjorde oss i år tar vi med oss inn i arbeidet med fremtidige Frankfurter Buchmesse-konsepter, sier Alexander Skipis, direktør i den tyske bokhandlerforeningen.

Frankfurt-messen forventer å kunne avholde en fysisk messe i 2021, og vil snart åpne bookingen for utstillere. Samtidig planlegger også messen et utvidet digitalt program, i tilfelle corona-pandemien igjen vil skape trøbbel for en fysisk messe.

Satser på sommeren

I Bologna og London velger man å utsette sine 2021-messer til sommeren – i håp om at lys, varme og vaksine skal komme dem til unnsetning.

Verdens største barnebokmesse går normalt av stabelen hvert år i Bologna ved påsketider. Neste år vil de avholde messen 14. – 16. juni.

– Vi fortsetter vårt arbeid under eksepsjonelle omstendigheter, men igjen har forlagsverden vist seg ekstremt motstandsdyktig. Derfor er vi glade for å kunne arrangere en utsatt messe i 2021. Deretter er vårt håp å arrangere messene som vanlig i april i årene som følger, sier Elena Pasoli, sjef for Bologna Children’s Book Fair.

London Book Fair utsetter

– Vi har tatt avgjørelsen om å flytte London Book Fair til juni 2021, sier den nye LBF-sjefen Andy Ventris, og legger til:

– Vi vil fortsette å følge situasjonen rundt coronapandemien tett, og hvis noe forandre seg vil vi ta en avgjørelse om gjennomføringen av neste års messe senest i mars 2021.

Går alt som planlagt vil 2021-messen bli arrangert fra fra 29. juni til 1. juli.

Neste års messe vil være femtiende gang LBF avholdes, og arrangørene understreker at de gjør sitt aller beste for å skape en trygg messe til sommeren.

.