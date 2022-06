Vil stoppe Top Gun-film

Det er enken og sønnen til Ehud Yonay, som skrev artikkelen «Top Guns» i 1983, som mandag gikk til søksmål i en føderal domstol i Los Angeles, melder Deadline. De mener filmselskapet Paramount har valgt å droppe å gjenanskaffe rettighetene til artikkelen, der Yonay tok for seg pilotene ved treningsskolen i Miramar.

Ehud Yonay ble kreditert i rulleteksten til den første flyfilmen, men ikke i oppfølgeren.

Tilbake til opphavspersonene

Nå hevder arvingenes advokater at «Top Gun: Maverick» er et såkalt derivatverk, som inkluderer større elementer av et tidligere verk omfattet av opphavsrett. Ifølge amerikansk lovgivning er det unntak for slike verk, men etter 35 år går rettighetene tilbake til opphavspersonene – noe «Top Gun»-artikkelen gjorde i januar 2020.

Derfor vil Yonays etterlatte ha skadeserstatning, deler av inntektene fra den enormt suksessfulle oppfølgeren – og dessuten stoppe Paramount fra å distribuere filmen og eventuelle oppfølgere, ifølge sakspapirene.

Blant advokatene deres er Marc Toberoff, som også fører opphavsrettssaken som arvingene etter en rekke superhelt-forfattere og -tegnere har gått til mot Warner Bros og Marvel/Disney.

Over 5 milliarder innspilt

Filmstudioet avviser saken fullstendig, og sier de «vil forsvare seg kraftig». Paramount skal ifølge Deadline skal ha informert saksøkerne om at 2022-oppfølgeren var «tilstrekkelig fullført» innen fristen 24. januar 2020 til at derivatverk-unntaket gjelder og man ikke trengte noen ny lisens.

«Top Gun: Maverick» begynte innspillingen i mai 2018 og skulle hatt premiere i juli året etter. Deretter ble den utsatt til juni 2020 for mer arbeid på flyscenene, før pandemien førte til ytterligere to års ventetid. Nå flyr den høyt på kinoer verden om. I sin andre helg spilte den inn 850 millioner kroner i USA alene. Totalt er den oppe i 5,3 milliarder innspilte kroner.

46.077 norske kinogjengere benket seg for å se flykamper og barske piloter sist helg, noe som gjør at «Top Gun: Maverick» ikke uventet fremdeles troner på Kinotoppen – mens bare 4.689 publikummere så film nummer to på listen.