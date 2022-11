Pondusprisen til Ida Larmo

Pondusprisen 2022 går til Ida Larmo for "Rigel – Urettens ekko".

– Jeg er utrolig glad! Da jeg fikk telefonen med den gode nyheten om prisen, satt jeg hjemme i Kabelvåg og skrev søknader til kommende bokprosjekter. Nå blir i hvert fall ett av prosjektene realisert, sier Ida Larmo til Pondus-bladet.

Senkningen av MS «Rigel» utenfor Helgelandskysten den 27. november 1944, kostet mer enn 2500 menneskeliv, men er forbausende lite kjent og omtalt i norsk etterkrigshistorie.

– Med Rigel – Urettens ekko har Ida Larmo levert et grundig og gripende bidrag til norsk historiefortelling, og en viktig tegneserie som vil vekke følelser og bli husket lenge, sier Pondus-redaktør Lasse Espe.

Vant Brageprisen

På̊ torsdag i forrige uke fikk Larmo også Brageprisen i «Åpen klasse: Sakprosa for barn og unge» for Rigel – Urettens ekko. Prisdrysset runder av en høst som også̊ har gitt henne respons fra en viktig stemme i utlandet. Datteren til krigsfangen og Rigel-overleveren Julian Oresjkin, som fikk tilsendt den ferdige tegneserien.

– Hun skrev “It’s so accurate in portraying my dad! What a fantastic tribute to all Russian and Norwegian soldiers who endured World War Two”. Det var definitivt den beste tilbakemeldingen jeg kunne få, sier Larmo.

Prisen, som i år er inflasjonsjustert til 150.000 kroner, deles ut ved en tilstelning i Oslo lørdag 10. desember.