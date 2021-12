LUKE 13: Forfatter og journalist Simen Sætre vokste opp på Brøttum, langt fra havet, men denne høsten har han trålet hele kyst-Norge.

Sammen med medforfatter Kjetil Østli har Sætre skrevet boka Den nye fisken. Om temmingen av laksen og alt det forunderlige som fulgte (Spartacus). Boka har fått svært gode anmeldelser og er blitt en av høstens mestselgende sakprosabøker. Faktisk solgte Den nye fisken så godt at forlaget gikk helt tom for bøker, men nå har tredje opplag nettopp ankommet bokhandlerne.

Anmelder Jon Rognlien i Dagbladet skriver at det er en viktig og utfordrende bok og gir boka terningkast fem: «Ypperlig kritisk journalistikk i passe giftig tone.»

Østli og Sætre har nettopp kommet hjem fra en omfattende lanseringsreise hvor de blant annet har besøkt mange av de viktigste oppdrettskommunene langs kysten. Det er på høy tid at oppdrettsnæringen blir satt under lupen. Den nye fisken er oppdrettslaksens historie.

– Hvor tilbringer du jula i år, Simen?

-Svigerforeldre i Sandnes, og mine foreldre på Brøttum.

– Det blir ikke jul uten …. hva?

-Lange skiturer. En perfekt juledag er slik: Sen frokost med storfamilie, så en skitur på 3-4 mil blant snødekte trær, god niste, hjemover i solnedgangen, et varmt bad.

– Skrivefri i jula – eller jobber du med et manus?

-I jula skal jeg lese gode bøker.

– Hvilken bok har vært årets store leseopplevelse for deg?

-Da jeg og Kjetil Østli jobbet med Den nye fisken, satte jeg mål om å lese alle bøker som noensinne er kommet ut om lakseoppdrett. Det tok sin tid. Ellers har jeg lest mange essays, spesielt av Susan Sontag og fra essayserien til Fitzcarraldo Editions. En stor opplevelse var Herrene i skogen av Kerstin Ekman, den begynner tregt men blir full av liv. To bøker var spesielle for meg: Vi er fem av Matias Faldbakken og Mjøsa rundt med mor av Bjørn Hatterud. Disse forfatterne er på samme alder som meg, og vokst opp omtrent samme sted, og det var en ny opplevelse å få min egen oppvekst, miljøer og steder, beskrevet i litteratur.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

-Det gleder meg at Janet Malcolm er oversatt til norsk, Journalisten og morderen, hun er en stor inspirasjon for min egen skriving. Ellers: Et land på fire hjul av Ulrik Eriksen og Stargate av Ingvild Rishøi.

– Hvilken bok, som har betydd ekstra mye for deg gjennom livet, vil du gjerne anbefale andre å lese?

–Hiroshima av John Hershey. Og to bøker fra professorer jeg har studert under og lært mye av: All that is solid melts into air av Marshall Berman, og Maximum city av Suketu Mehta.

– Hva er den beste julegaven du noensinne har fått?

-Snille barn.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2022?

-Morten Strøksnes bok om Carl Lumholtz.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

-Prøysen kommer fra mitt omland, de andre betyr ingenting for meg.