LES NORGE: Lune Vestfold og et mørkere Telemark

NORGE, MITT NORGE: Dag Solstad på vei til gjenforening i Sandefjord- eller to forfattere fra Notodden? Les lokalt i sommer.

Alle skal feriere i Norge i år og frem til fellesferien vil BOK365 tipse om skjønnlitterære bøker som foregår i Norge og på hvert sitt vis kan si noe om landskaper, natur, folkelynne og geografien der du kanskje skal på ferie. Vi tar det etter regioninndelingene og flere av tipsene kan være utenfor den litterære allfarvei. Det synes vi er spennende. I dag er det Vestfold og Telemark.

Bjørg Vik: Fortellinger om frihet

Novellene til Bjørg Vik må ikke glemmes. Ja, de er fra en viss tid, de er politiske, og private, men må ikke sorteres under syttitallslitteratur og utgått på dato. Denne 1975-utgivelsen er blant hennes ypperste. Vik skrev elleve originale novellesamlinger, men romanene ble nok mest kjent og lest. Vik er skarpt observerende og skriver tett på usunne relasjoner, forskjellsbehandling og annet ubehag.

Bjørg Vik døde i 2018 og har sin egen festival i Porsgrunn.

Hans Herbjørnsrud: Blinddøra

Nok en novellist. Man kan ikke reise i Telemark uten å kjenne på tyngden til Hans Herbjørnsrud. Blinddøra er kanskje hans hovedverk og inneholder lange noveller med verktøy, dører, låser og hemmeligheter. Herbjørnsrud er ansett som omstendelig og «vanskelig tilgjengelig», men det er ikke sant. Du investerer tid og han gir deg et fenomenalt forfatterskap.

Boka fikk Kritikerprisen og ble nominert til Brageprisen, Nordisk Råds litteraturpris og den prestisjesterke europeiske Aristeion-prisen

Amalie Kasin Lerstang: Vårs

Går det an å elske Notodden eller andre mellomsmå steder med det beste av industrihistorie bak seg, et samfunn som var preget av klasse(kamp) og piperøyk? Amalie Kasin Lerstang flyttet hjem og skrev diktsamlingen Vårs (2018), en kraftig og saftig skildring av småstedets mennesker, sirkler, minner og mekanismer.

Notodden er 1.mai-togets faner, rånerbilers senka understell, osteboller og jenter som lukter røyk

Dag Solstad 16.07.41

Dette er en Berlin-roman, men i Dag Solstads store forfatterskap velger jeg denne fordi den har en så kostelig, lang og kjærlig skildring av hans barndoms by Sandefjord. For 40 år siden gikk han ut av gymnaset. Nå skal han prøve å komme seg på en gjenforeningsfest, men uten smarttelefon og med den solstadske hjelpeløsheten, blir det en heisatur uten like i vestfoldbyen for romanfiguren Dag Solstad. Ikke forsøk å følge hans rute – du kommer kanskje ikke frem til målet.

Margaret Skjelbred: Hadde jeg vinger

Margaret Skjelbred har et langt forfatterskap bak seg, det består av både barnebøker, lyrikk og romaner, men i fjor «debuterte» hun med noveller.

I Hadde jeg vinger er det minner og hverdagsobservasjoner med stor gjenkjennelse for den som kjenner Tønsberg-området. Novellene omgir seg ikke med mystikk, men har lav terskel inn. Dette er en liten, vakker bok med drømmerier og små og store drønn.