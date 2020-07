– Forlagene melder på for mye

Risikoen har økt

– Hvilket ansvar bærer forlagene for situasjonen?

Det er forlagene som har ansvaret for påmelding av titler. Etter innstrammingen av ordningen som ble gjort tidligere i år, har til og med den risiko forlagene tar ved å melde på titler til denne ordningen økt for mange. Bøkene sendes automatisk ut til bibliotekene, men blir titlene underkjent må forlagene tilbakebetale sitt forskudd og også dekke forfatterens honorar. Tanken er at dette systemet vil gjøre at forlagene vurderer nøye om deres tittel er en tittel som skal meldes på til denne ordningen. I øyeblikket er det uansett en manglende balanse her. Det er viktig å understreke at innkjøpsordningene er en litteraturpolitisk ordning, ment å styrke litteratur på norsk: Den skal sørge for at et mangfold av litteratur kommer ut til leserne, den skal styrke forfatterøkonomien og den skal gi forlag en viss forutsigbarhet slik at de kan satse på et langsiktig arbeid for å utvikle forfatterskap. Det er imidlertid ikke slik at alle som skriver og gir ut bøker har en slags rett til å bli kjøpt inn på denne ordningen.