LES NORGE: Makalause Rogaland

NORGE MITT NORGE: Bli med til oljeskurker, en hjemmehjelp, to søstre i en kraftfjord, til 1800-tallet, og kaiene i Ryfylke.

Alle skal feriere i Norge i år og frem til fellesferien vil BOK365 tipse om skjønnlitterære bøker som foregår i Norge og på hvert sitt vis kan si noe om landskaper, natur, folkelynne og geografien der du kanskje skal på ferie. Vi tar det etter regioninndelingene og flere av tipsene kan være utenfor den litterære allfarvei. Det synes vi er spennende. I dag er det Rogaland.

Stavangertrilogien av Arild Rein

La oss starte i bygatene der oljerikdommen har lagt seg som en hinne over byen, men det finnes desperadoer, sosialhjelpsmottagere og småkjeltringer også i vesle Stavanger. Trilogien består av Hundedagane (1998), Grisekoret (2001) og Kaninbyen (2004) og er ført i et hardt, kontant krimlignende språk. Forlaget omtaler boka som intelligent raseri og sivilisasjonskritikk, en nådeløs dom over en by, et land og hva oljepenger gjør med enkeltmennesker og forskjeller mellom klasser.

Siss og Unn av Inger Bråtveit

Navnene kjenner du fra Tarjei Vesaas, men Bråtveits to venninner vokser opp i en inneklemt hjørnesteinsbedriftbygd. Unn bor med sin mor Mummy Big på en gård, men faren dør. Moren til Siss er svensk. De er tilflyttere, som egentlig lengter bort. Unn og Siss utvikler følelser for hverandre i romanen, enda mer uttalt enn i Vesaas´ Is-slottet, og det blir både en oppvekst og et livsløp av det etter at de flytter for å utdanne seg. Boka kom i 2008.

Haugtussa av Arne Garborg

Her er et stykke nasjonallitteratur du må kjenne. Ungjenta Veslemøy kalles Haugtussa av vennene sine på grunn av sine synske evner, og her får du både mystikk, naturen på Jæren og kritikk av tidene og deres gang. Boka kom i 1885 og finnes i mange utgaver og flere språlige revisjoner. At Haugtussa «ser» mer og andre ting enn andre, skaper problemer. Dette er 71 dikt i en syklus og du får romantikk, bonderomantikk og styggedom i Garborgs lyriske hovedverk.

Herfra til Hiroshima av Sunniva Lye Axelsen

Ingrid er hjemmehjelp og i slutten av tredveårene. I jobben møter hun de syke, deprimerte, døende og alkoholiserte. Disse gjør noe med henne, og når hun endelig forelsker seg, blir det alt annet enn enkelt. Ingrid og Thomas gjør det slutt rett før jorden-rundt-reisen de har planlagt i ett år, men Ingrid gir seg ikke. Hun følger etter, på en viss avstand. Forlaget skriver: Nattsvart humor, drivende spenning og vakkert språk gjør Herfra til Hiroshima til en høylitterær stalker-roman. Fra 2019.

Krinsereglane av Edmund Austigard

På ei kai i Ryfylke går en gruppe karer etter visse mønstre som speiler høy og lav i et lokalsamfunn på 1920-tallet. Samlaget-sjefens debut fra 2005 er full av humor, skrøner og surrelistiske innslag man ikke trenger være fra Ryfylke for å kjenne igjen. Det er små strider som blir store og motsatt, og det er bygdeoriginaler og andre utenformenn (og dem innenfor) som er skildret med en lun kjærlighet. Språklig er romanen oppfinnsom og det er et nå hundre år gammelt mønster som kommer til syne.