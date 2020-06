LES NORGE: Mørke Trøndelag

NORGE, MITT Norge: Siden du ikke kan reise verden rundt i en fisk i sommer på grunn av corona - bli med til øyene, fyrene og småbygdene på kysten av Trøndelag i stedet.

Alle skal feriere i Norge i år og frem til fellesferien vil BOK365 tipse om skjønnlitterære bøker som foregår i Norge og på hvert sitt vis kan si noe om landskaper, natur, folkelynne og geografien der du kanskje skal på ferie. Vi tar det etter regioninndelingene og flere av tipsene kan være utenfor den litterære allfarvei. Det synes vi er spennende. I dag er det Trøndelag.

Erlend Loe: Fisken

«Fortelling for småskole/mellomtrinnet» står det å lese på nettet om Fisken, dette er en voksenbok god som noen, spesielt for den voksne som har hatt eller har noen innfall man vil følge til verdens ende. Kurt gjør jobben. Truckføreren og familien mottar en stor fisk på Kurts jobb og den er både mat og seilbåt for dem alle. Ellevilt og fint og den aller første av fem-seks Kurt-bøker. Det finnes også samleutgaver, film og lydbøker om vår helt.

Maren Uthaug: Der det finst fuglar

Romanen som har satt fyr i Uthaug-bygda på Ørlandet og ikke uten grunn. Kjeungskjær fyr er åsted for hendelser i årene 1920-1950 som forplanter seg langt inn i bygda og treffer samfunnets mektigste menn. Her er det incest uten konsekvenser, umulig kjærlighet, en rystende, men likevel nøktern fortalt fortelling om generasjoner på vei utenfor stupet. Likevel er det utferdstrang og mulige veier ut av mønstrene – om man er i stand til å legge alt bak seg.

Olav Duun: Olsøy-gutane

«Alle» ville sagt Ragnhild-trilogien, Juvikfolke (seks bind) eller Menneske og maktene når Olav Duun nevnes, men Olsøy-gutane er en hendig liten roman, kanskje et lavterskeltilbud inn i hans landskap og fortellerform? Romanen kom i 1927 og starter med fire foreldreløse gutters oppvekst på ei øy på Trøndelagskysten etter 1. verdenskrig og hva slags livsbaner man former der. Som vanlig når det er fra Duuns hånd, er det liv og død og kjærleik, gjerne i samme brottsjø.

Magnhild Haalke: Allis sønn

Bernhard Ellefsen i Morgenbladet kaller boka fra 1935 «et glemt mesterverk» og nå er den gjenutgitt, romanen om Alli og sønnen Elling. Han stikker seg ut i fiskeværet i Trøndelag, han er annerledes enn dem, en kunstnerspire. Moren forsøker å styre ham. Boka peker både tilbake på morsrollen, samfunnets forventninger og ikke minst hvilke muligheter det er for et fattig barn i en liten kommune der matauk står over åndelige sysler. Den nye utgaven har forord av Monica Iskastuen.

Oddmund Hagen: Utmark

En rastløs sjel drar hjem til småstedet han kommer fra for å finne den haan en gang forlot – seg selv. Utmark (1996) var første bok i trilogien av samme navn og det er stillfarne bøker om en menneskelig krise og kanskje bekrefter den det Thomas Wolfe sa: You can´t go home again? Oddmund Hagen har både Jon Fosse og Thomas Bernard som inspiratorer for dette praktfulle verket. Grabb med deg samlepocketen, det er tre tynne bøker, les og gled deg til Trøndelagsferien.