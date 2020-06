LES NORGE: Annerledes-Agder

NORGE, MITT NORGE: Agder er ikke som alle andre. To av lesetipsene har sterke røtter i et USA som knapt finnes lenger.

Alle skal feriere i Norge i år og frem til fellesferien vil BOK365 tipse om skjønnlitterære bøker som foregår i Norge og på hvert sitt vis kan si noe om landskaper, natur, folkelynne og geografien der du kanskje skal på ferie. Vi tar det etter regioninndelingene og flere av tipsene kan være utenfor den litterære allfarvei. Det synes vi er spennende. I dag er det Agder.

Siv Ringdal: Det amerikanske Lista. Med 110 volt i huset

Folkelig sakprosa på sitt beste fra Kjell Elvis-land. Sydspissen av Norge har et spesielt forhold til «over dammen» og dette er historien om hvordan hjemvenderne fra USA brakte med seg både bilder, dører, byggeskikk, språk og amerikanske skikker. Her er historier om kjærester i millionbyen New York, avlsstasjonen Lista, ungkarer på arbeidsjakt og hjemkomstens forviklinger

Nyutgitt i 2017 med nytt forord av forfatteren.

Tore Kvæven: Hard er mitt lands lov

Bonden i Sirdal, Tore Kvæven, gjorde det skarpt på BOK365-kåringen Tiårets roman med sin nyeste bok, men jeg vil slå et slag for den vanvittige og hardføre historien som ble hans debut fra 2010, Hard er mitt lands lov.

Sagaen handler om et forsk vikingeskip som i år 1010 legger avgårde fra Roma til Afrika på jakt etter skatter, selvsagt. Dette er pageturner med sterke personer, brutal framferd og historisk korrekt nok handling.

Tine -Jarmila Sir: Om

Hva gjør man med selvmordet? Hvordan sette seg selv sammen etterpå? Finne en ny, eller den samme, hvis det går an, plass i verden. Snakke med andre mennesker ikke som om ingenting har skjedd, men som om alt. Hvordan snakker man da?

Tine J. Sir fra Kristiansand følger opp Hvis fra 2018 med dikt etter samme mal, med en dæsj populærkulturelle referanse og plenty knyttneve.

Gabriel Scott: Kilden

Ikke en Agder-anbefaling uten Gabriel Scott, en for tiden litt for lite lest forfatter. I 1918 kom Kilden (med undertittelen Brevet om fiskeren Markus). Markus beskrives som «den kloke enfoldighet» og livnærer seg av fiske fra en sjøbod i Blindleia. Fiskeren er en hamsun-figur som pusler med mindre ting og tenker store tanker og denne romanen ble Scotts mest leste. Den er like god og underfundig ennå og finnes i utallige opptrykk.

Gerd Hennum: På sporet av beat-bohemene

Dette er en virkelig perle av en historiebok, utgitt i 1998. Legen Reidar Vennesland bodde i San Fransisco på 1950-tallet og var kjent som en liberal lege som ble venner med de viktige beat-forfatterne og like gjerne tok betalt i kunst som i dollar. Kunstsamlingen på 600-verk ble skjenket kristiansand Katedralskole og Universitetet i Agder på 1970-tallet.

Her er flower power, USA i en brytningstid og historien om en annerledes doktor.