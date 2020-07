LES NORGE: Eksklusive Troms og Finnmark

NORGE, MITT NORGE: Vårt nordligste fylke er ikke det best besøkte, det er det god grunn til å endre på.

Alle skal feriere i Norge i år og frem til fellesferien vil BOK365 tipse om bøker som foregår i Norge og på hvert sitt vis kan si noe om landskaper, natur, folkelynne og geografien der du kanskje skal på ferie. Vi tar det etter regioninndelingene og flere av tipsene kan være utenfor den litterære allfarvei. Det synes vi er spennende. I dag skal vi til landets nordligste fylke: Troms og Finnmark.

Vi kommer fra populære Nordland og kjører inn i Troms. Avstandene er store, men desto mer uberørt er naturen. Første stopp blir i Finnsnes på den vakre øya Senja. Utenfor Lenvik Kulturhus finner vi Nils Aas sin byste av Arvid Hanssen (1932-98).

Arvid Hanssen Nordavindsvalsen – dikt i samling (Cappelen Damm, 2009)

Nord-Norges frodige og dramatiske natur, strømmer gjennom folkekjære Arvid Hanssens dikting. Samtidig farger han det hverdagslige med humor og et sterkt engasjement for de svake i samfunnet. Denne samlingen inneholder alle hans mest kjente dikt og sanger, og viser hans enestående evne til å gjøre det hverdagslige livet til noe stort og betydningsfullt. Hvem har ikke gledet seg over det nydelige diktet Kom sommervind, senere tonesatt av Tone Karoline Knutsen.

Tromsø går ofte under navnet «Nordens Paris». De fleste som har reist i vår nordligste fylke har besøkt denne vitale og pulserende perle av en by.

Mari Andreassen, Hvor lenge varer vi (Cappelen Damm, 2019)

Det hører til unntaket at en debutbok nomineres til selveste Brageprisen, men dette var tilfellet for novellesamlingen av Mari Andreassen (f.1983). Kollega Vidar Kvalshaug trillet terningkast seks og skrev i sin anmeldelse: En inni hampen solid debutant […]. Mari Andreassen har laget en egen, høy standard med debutboka […]. Her er det bare å løpe og kjøpe, like og dele. Frode Helmich Pedersen i Morgenbladet fulgte opp: – Dette er kort og godt en sjelden god debutbok, der forfatteren allerede fremstår som tilnærmet fullbefaren. Det skulle ikke forundre meg om vi her har sett begynnelsen på ett av den kommende tidens betydelige norske forfatterskap.

Tromsø er stor universitetsby. Vi er så heldige å treffe professor i allmenn litteraturvitenskap, Even Arntzen. I Nordland var vi innom Hamsun-senteret på Hamarøy. Even Arntzen er opprinnelig fra Lødingen og som ligger rett over fjorden for Hamsun-senteret. Ikke til å forundres over at han er blant landets fremste eksperter på nettopp Knut Hamsun.

Even Arntzen, Hamsuns verden. Opprør, skapelse og sirkulasjon. Fra Ibsen til Knausgård. (Orkana Forlag, 2019)

Gjennom entusiastiske lesninger belyser Arntzen hvordan Hamsun, nærmest hele livet, forholder seg lidenskapelig til Henrik Ibsen og August Strindberg, både skjønnlitterært og på det personlige plan. Dernest viser han hvordan Hamsun selv har satt markante litterære spor hos mange andre forfattere, med et særlig blikk på Hamsun-avtrykket i Tarjei Vesaas’, Johan Borgens, Dag Solstads og Karl Ove Knausgårds tekster. – Mums for alle oss som er levende opptatt av litteraturhistorie.

Fra Tromsø tar vi turen til Alta. Hvem husker ikke slaget om Alta-utbyggingen for 40-år siden.

Per Lars Tonstad, Ole Henrik Magga – Kamp og kompromiss (Pax, 2020)

Ole Henrik Magga (f. 1947) er en av våre mest betydningsfulle politiske profiler, blant annet som Sametingets første president. I samtaler med forfatter Per Lars Tonstad ser han tilbake på sitt liv, på oppveksten hos sine besteforeldre på et småbruk langt inne på Finnmarksvidda, på tiden ved internatskolen der fornorskningspolitikken forbød elevene å snakke samisk – og på den urolige, men grensesprengende tiden rundt Alta-aksjonen, der det samiske folkets interesser endelig kom på dagsordenen. Anmelder Torvald Falch i Nordlys skriver: Gjennom Maggas liv og virke gir Per Lars Tonstad et fortjenestefullt oversyn over en viktig del av samisk historie og norsk historie.

Vi ender reisen nord i Hammerfest, hjembyen til den fabelaktige historiefortelleren og journalisten Alf R. Jacobsen (f.1950). I år er han ute med et nytt praktverk om og fra krigens dager.

Alf R. Jacobsen, 9. april time for time (Vega, 2020)

I anledning 80-årsdagen for nazistenes angrep på Norge har Jacobsen samlet krigshistorie til ei svært leseverdig bok. På omslaget siteres Jon Michelet som fastslår at «få har satt så djupe spor etter seg i norsk sakprosa det siste kvarte århundret som Alf R. Jacobsen». Årets oppsummering av «det utrolige døgnet» er vedlegg inkludert, på hele 648 sider, men det bør ikke skremme noen. Ordsmeden Jacobsen skriver direkte og flytende, boka blir med dette lett å vende sider i. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har skrevet etterord.

– Er det lov å ønske seg historieverket også som ei lydbok?

