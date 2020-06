LES NORGE: Nordlands evige dag

NORGE, MITT Norge: «I de siste dager har jeg tenkt og tenkt på Nordlandssommerens evige dag.» Slik åpner Knut Hamsun romanen ”Pan” (1894). Siden du ikke kan reise verden rundt i sommer på grunn av corona - bli med på en litterær rundreise. I dag krysser vi Polarsirkelen.

Alle skal feriere i Norge i år og frem til fellesferien vil BOK365 tipse om bøker som foregår i Norge og på hvert sitt vis kan si noe om landskaper, natur, folkelynne og geografien der du kanskje skal på ferie. Vi tar det etter regioninndelingene og flere av tipsene kan være utenfor den litterære allfarvei. Det synes vi er spennende. I dag drar vi til Nordland.

Vi kommer fra Trøndelag og krysser fylkesgrensen til Nordland like ved den ville Børgefjell nasjonalpark. Få timer senere er vi framme i Mo i Rana.

Pål Norheim, Oppdateringer (Kolon, 2014)

Vi er mange som savner Pål Nordheim (1962-2017). Han var født i Mo i Rana, og det var på familiehytta i Mo at hjertet plutselig og så altfor tidlig, ikke ville mer. Norheim var kunnskapsrik, belest og bereist, men på et lunt og inkluderende vis. Boka Oppdateringer, satt sammen av stykker først publisert på Facebook, er som en litterær dagbok. Boka ble nominert til Brageprisen, og Ivo de Figueiredo skrev i Morgenbladet: «Om Norheim har bragt Facebook til litteraturen eller litteraturen til Facebook kan diskuteres. Jeg vil si at han har gjort litt av begge deler, og dermed bragt fornyelse til begge med sine kloke aforismer, maksimer og refleksjoner om verden, tiden og kulturgangen sånn i det hele. En kortsakprosabok for vår tid.»

Et langt strekke, så er vi på Hamarøy – langt nord i fylket. Her ligger det nasjonale Hamsun-senteret på hjemplassen til vår internasjonalt mest kjente forfatter, ved siden av Henrik Ibsen.

Knut Hamsun, På gjengrodde stier (Gyldendal, 1949)

Det er en fryd å lese Knut Hamsun. Spesielt novellene er lett å bli glad i. I år er det 100-år siden han ble tildelt Nobelprisen i litteratur. Dessverre rotet han seg – gammel, tunghørt og sta, fullstendig bort politisk og utspilte en tragisk figur under krigen. Det gikk så langt som at han som gave overrakte Hitlers propagandminister Josef Göbbels, Nobelprismedaljen. I forbindelse med 100-årsjubileet er det igangsatt undersøkelser av hvor medaljen kan ha havnet. På gjengrodde stier kom ut da Hamsun var 90 år. I boka forteller dikteren i jeg-form om hendelsene fra han arresteres i mai 1945 og fram til dom faller i saken mot ham i juni 1948. Han skildrer møter med mennesker, minner fra barndommen, innfall, tanker og refleksjoner omkring sin daværende situasjon.

Fra Hamsun-senteret er det kort vei til Skutvik hvor vi kan ta båten over Vestfjorden. På veien mot Lofoten er vi innom en tur på det magiske øyværet Skrova.

Morten A. Strøksnes, Havboka, eller Kunsten å fange en kjempehai fra en gummibåt på et stort hav gjennom fire årstider (Oktober, 2015)

Morten Strøksnes er strengt tatt født i Kirkenes, men oppvokst i Salten, sør for Hamarøy. Med øya Skrova som utgangspunkt undersøkes havet gjennom historie, fortellinger, vitenskap, poesi og mytologi. Ei fabelaktig bok som innbrakte både Brageprisen og Kritikerprisen. Det totale opplaget er godt over 50 000, bare i Norge. I tillegg er boka solgt til over 20 land. Aslak Nore skrev i A-magasinet: «Årets beste bok … Himmelen er høy når Strøksnes skriver, havet desto dypere … Fra de merkverdigste livsorganismer til vær og vind: Strøksnes beskriver dem med samme iver og poetiske innlevelse. Havboka er litterær som Knausgård, undrende og lærerik som de beste populærvitenskapelige bøker og spennende som en god guttebok. Strøksnes skriver totalprosa».

Framme i Svolvær tenker vi på søskenflokken Ola, Kari og Lars. Alle med etternavnet Bremnes. Men på kaia står også en statue av Jack Berntsen.

Billy Jacobsen, Jack. Et liv i søkk og kav – protestsangeren som stengte døra til EU (Utenfor Allfarvei Forlag, 2019)

Visedikteren Joakim Jan Arild ”Jack” Berntsen (1940-2010) var en levende legende. Hvem husker ikke viser som Kor e hammaren Edvard? I denne biografien får vi et usminket portrett av en av landsdelens største sønner. Jack Berntsen reiste nordnorsk kultur og var en avgjørende faktor for at motstanden mot EU-medlemskapet ble så stor i landsdelen. Dette er ei fargerik bok om viktig kulturhistorie. I Klassekampen skrev Sissel Henriksen: – Billy Jacobsen har i boka både gitt et rikt portrett av Jack og tegnet et spennende bilde av nyere nordnorsk og norsk historie. Boka fortjener mange lesere.

Vi har tenkt oss til Nyksund og tar ferga fra Lofoten til Melbu i Vesterålen. På veien nordover passerer vi Skogsøya ved Myre. Her vokste Herbjørg Wassmo opp.

Herbjørg Wassmo Huset med den blinde glassveranda (Gyldendal, 1981)

Første bind av Tora-antologien var Wassmos store gjennombrudd og brakte henne Kritikerprisen det året. De tre romanene forteller historien om ungjenta Tora, som vokser opp i et lite øysamfunn nordpå. Det er en gripende beretning om den ensomme «tyskerungen» (faren var tysk soldat og ble borte under krigen), med en fåmælt og innesluttet mor som har nok med sitt kjærlighetsløse slit. Tora blir misbrukt av sin stefar, og hun overlever kun gjennom skoleflinkhet og ved å leve sitt eget indre liv. For siste del av trologien, Hudløs himmel, ble Wassmo tildelt Nordisk Råds litteraturpris i 1987.