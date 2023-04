Krimsamarbeid blir TV-serie

Camilla Läckberg og Henrik Fexeus' felles detektivhistorier blir en TV-serie.

Camilla Läckbergs kriminelle samarbeid med Henrik Fexeus skal smis om til engelskspråklig TV-serie på Viaplay, melder strømmetjenesten – som beskriver prosjektet som en internasjonal thrillerserie.

Innspillingen starter neste år.

«Vi er veldig spente på opptakene til Viaplay, og vi er imponert over manuset til dette langsiktige prosjektet. Håpet vårt er at TV-serien skal bli like populær som bøkene. Historien ligger hjertet nær, så det føles spennende at det nå skal få et nytt liv hos seerne», sier Camilla Läckberg ifølge en pressemelding.

Sammen står forfatterduoen bak bøker som Sekten og Mentalisten som her hjemme utkommer i regi av forlaget Bonnier.

For de fleste lesere trenger ikke Camilla Läckberg en stor introduksjon. Hun er blant annet kjent for krimbøkene med handlingen satt til det idylliske stedet Fjällbacka på vestkysten av Sverige. Hun er også serieskaper for flere såpeserier på Viaplay.

Henrik Fexeus er også godt kjent i hjemlandet, som forfatter og programleder, og som såkalt mentalist – som er ekspert på kroppsspråk og ikke-verbal kommunikasjon.

Handlingen i bokserien til forfatterduoen følger politibetjent Mina Dabiri og «mentalist» Vincent Walder, som løser drapssaker sammen.