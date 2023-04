Sten-serie er gått i innspilling

Viveca Stens bokserie «Mordene i Åre» skal som kjent bli TV-serie i regi av Viaplay. Nå er skuespillerne på plass, og flere nordmenn er på rollelisten.

Carla Sehn og Kardo Razzazi har landet hovedrollene som politietterforskere, og innspillingen er godt i gang i Åre, framgår det av Viaplays pressemelding onsdag.

Også et knippe norske kjenninger vil dukke opp i serien, henholdsvis Jon Øigarden, Agnes Kittelsen og Amalia Holm Bjelke.

Krimfortellingens ramme er skidestinasjonen Åre, hvor vi blir kjent med en lokal politienhet som kjemper for å løse forbrytelser samtidig som de har få ressurser.

Serien produseres av SF Studios i samarbeid med Viaplay, og med støtte fra Nordisk Film & TV Fond. Joakim Eliasson og Alain Darborg står for regi, mens manuset er skrevet av Karin Gidfors og Jimmy Lindgren.

Tidligere er det meldt at serien skal telle seks episoder – og basere seg på de to første bøkene i serien.

– Da jeg begynte å skrive våren 2020 – etter et opphold i Åre under koronapandemien – våget jeg ikke se for meg at bøkene skulle komme til live så snart, uttalte Viveca Sten via en pressemelding i november i fjor.