Slik blir feelgood-våren

Flere store forlag satser på feelgood-kvelder og festivaler denne våren.

– Cappelen Damm har lang erfaring med festivaler for eksempel Krimfestivalen , og vi har også arrangert Feelgood-festkvelder tidligere. Nå tenkte vi det var på tide å la en av de mest populære sjangerne blant norske lesere få sin egen festival, forteller Knut Gørvell, salg- og markedsdirektør i Cappelen Damm.

26. og 27. april inviterer forlaget til en to dags feelgoodfestival med forfattertreff i Cappelen Damm-huset.

– Her er det snakk om et bredt spekter bøker fra det mange forbinder med ordet Feelgood til mer alvorlige underholdningsromaner som f.eks. John Boynes Alt som er ødelagt – en frittstående oppfølger av Gutten i den stripete pysjamasen, sier Gørvell.

Billettene revet vekk

Det er andre store internasjonale navn på plakaten: Tracy Rees, Marian Keyes, John Boyne, Harry Whittaker og Bonnie Garmus. I tillegg kan du møte seks norske fofattere: Ann-Christin Gjersøe, Siri Østli, Marit Reiersgård, Roar Ræstad, Jorid Mathiassen og Kjersti Herland Johnsen.

På åpningsdagen onsdag 26. april møter du også Else Kåss Furuseth. De to programlederne er Kari Birkeland og Sarah Natasha Melby. Alle arrangementene er gratis.

– Vi har allerede merket på responsen blant leserne at dette er lenge etterlengtet. Så dessverre er alle billettene til de to festkveldene allerede revet bort. Det vil likevel kunne være mulig å få plass ved oppmøte i døren, for i alle fall har vi plass til ca 100 publikummere til i tilstøtende sal, sier Gørvell.

Rileys sønn på besøk

Cappelen Damm har hatt stor suksess med bøkene til Lucinda Riley. Denne våren avsluttes den suksessrike romanserien.

– Lucinda Riley er den mestselgende oversatte forfatteren det siste tiåret, og rett etter Feelgood-fest, det vil si 11. mai, har den siste boken i hennes romanserie De syv søstre, verdenslansering. Atlas. Historien om Pa Salt som den heter, er ferdigskrevet av Lucindas sønn, Harry Whittaker, etter hennes alt for tidlige borgang. Harry har klart det kunststykket å skrive en mesterlig avslutning på serien der «alt blir avslørt». Så vi gleder oss veldig til å få Harry Whittaker på besøk, sier Gørvell.

Han mener det er mye publikum kan glede seg til disse dagene:

– Mange av dem som har elsket denne sjangeren, vil være svært begeistret for at Marian Keyes endelig kommer til Norge. For meg er det vanskelig å trekke fram favoritter, men vi er selvsagt svært spente på å møte en av verdens mestselgende forfattere det siste året: Bonnie Garmus, og få høre henne snakke om Leksjoner i god kjemi, som har toppet bestselgerlistene i USA, England, Tyskland og flere land.

Gjentar suksessen

– Det er flere grunner til at denne sjangeren har fått et oppsving de siste årene, tenker jeg, men mye skyldes nok pandemien og en endret verdenssituasjon – vi har et større behov for å unnslippe virkeligheten i dag, og til å drømme oss vekk i historier og fortellinger som byr på de gode følelsene og som gjenoppretter et slags håp. I tillegg til dette ser vi økt leseglede som følge av Booktok-bølgen, og den lesegleden tar vi på alvor, forteller Victoria Selbæk, Gyldendals presse- og markedsansvarlig for feelgood.

Gyldendal er også blant forlagene som har satset tungt på feelgood de siste årene, og har hatt suksess med tidligere feelgoodkvelder. 6. juni inviterer de nok en gang til feelgoodkveld på Gyldendalhuset. Arrangementet er i samarbeid med TARA, og publikum kan møte svenske feelgoodforfatterne Johanna Schreiber og Frida Skybäck – og britiske Veronica Henry.

– Vi hadde så god suksess med dette i november i fjor, og etterspørselen etter et nytt arrangement har vært stor, forteller Selbæk, og fortsetter:

– Leserne kan glede seg til skikkelig god stemning på Gyldendalhuset, med goodiebags og artist Elisabeth Andreassen, og fenomenale forfattere som klør etter å møte de norske leserne. Her skal vi ha det gøy og prate om det vi liker aller mest: bøker som byr på førsteklasses feelgood-stemning!

Feelgood på Engø

Bonnier forlag inviterer til feelgood i mer landlige omgivelser. De arrangerer Feelgoodfestival på Engø Gård den 22.april. Her kan publikum møte Katrine Wessel-Aas, britiske Santa Montefiore og Catherine Isaac, samt forlagets nye storsatsning, det svenske stjerneskuddet Marcus Jarl. Marcus har skrevet Dine farger var blå, som har tatt hjemlandet Sverige med storm og boken er av mange blitt kalt Sveriges svar på Jojo Moyes klassikeren Et helt halvt år.

– Dette blir et intimt og eksklusivt arrangement med rundt 120 deltakere, hvor det inngår servering av Engø Gårds berømte Afternoon Tea, bobler og feelgoodbøker i fantastiske, vårlige omgivelser på Tjøme, forteller André Nilsen, produktsjef i Bastion.

Det er nemlig imprintet Bastion som utgir feelgood i Bonnier-huset. Nilsen mener det er flott at sjangeren endelig tas på alvor:

– Feelgood-sjangeren har en helt riktig fått et oppsving de siste årene, godt hjulpet av gode anmeldelser til forfattere og fanebærere som Jojo Moyes, Lucinda Riley og norske Katrine Wessel-Aas. Bastion har utgitt innenfor feelgood-sjangeren i ett tiår, men også flere forlag satser bevisst på sjangeren og er med på å gi den mer prestisje. Innenfor feelgood finnes det jo en stor bredde og med utgivelser som Dine farger var blå, som er en finstemt og moderne roman – attpåtil skrevet av en mann – til de mer tradisjonelle historiske kjærlighetsromanene. Vi opplever dette som en stor og viktig lesergruppe som endelig tas på alvor!