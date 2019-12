– Ville svare på hat-mailene

– Jeg tenkte lenge at jeg skulle svare så mange som mulig av hat-mailene. Det tok nok litt mer energi enn jeg var forberedt på, sier Durek Verrett-forlegger Jan Mesicek.

– «Du har vært modig», det er vel det jeg har hørt flest ganger siden vi tok over boken og lanserte den for pressen og publikum, sier Jan Mesicek, forlegger i Lille Måne. Da Cappelen Damm bestemte seg for å trekke Durek Verretts bok Spirit Hacking i midten av november, kastet Mesicek seg rundt og kontaktet Verretts agent. 28. november hadde han bøker på lager, med ny tittel: Sjamanens reise,

– Det var et poeng for oss at en bok som har skapt så mye røre, debatt og drama, kom ut på norsk – slik at norske lesere kunne danne seg sin egen mening.

Åpne for spiritualitet

Han har fått mange reaksjoner – både positive og negative – på at han utgir boken:

– Jeg tenkte lenge at jeg skulle svare så mange som mulig av hat-mailene. Det tok nok litt mer energi enn jeg var forberedt på, spesielt når du får oppfølgningssvar som kan tyde på at vedkommende enten er elev på spesialskole eller barnehage. Noen andre har jeg hatt en god dialog med. Spesielt viktig har det vært for meg å svare våre faste kunder. Vi har en stor, lojal kundebase som sikkert er mer åpne for spiritualitet enn gjennomsnittet, men noen av dem har reagert og heldigvis – uten unntak – har vi klart å ha en saklig kommunikasjon og fått oppklart misforståelsene som den tabloide pressen kollektivt har skapt, sier Jan Mesicek.

– Har du ikke forståelse for noe av kritikken som har fremkommet?

– Dessverre har budskapet hans druknet på grunn av noen litt dårlige formuleringer i boken, som pressen har dratt så langt de klarer. Jeg mener Lille Måne har klart å korrigere hans budskap i riktig retning. Vi skal gjøre alt vi kan for at det større bildet kommer frem, sier Mesicek og legger til:

– Mange tror fremdeles dette er en «kreftbok», men det er altså ikke det. Det er en bok med aspekter på det meste i livet, først og fremst en bok som hjelper deg å finne ut hva det er som hindrer din fremgang – og hva du må jobbe med å «rydde opp i» av gamle traumer, problemer og blokkeringer. Boken inneholder pusteøvelser, visualiseringsøvelser, meditasjoner – som alle kan ha glede av.

– Selger vel så godt i januar

Enn så lenge har ikke Durek Verretts bok vært å se på den offisielle bestselgerlisten Boklista. Ifølge en artikkel i VG (red anm: etter at vårt intervju med Mesicek ble gjort) har ikke Sjamanens reise vært inne på Topp 100 over de mest solgte bøkene (uavhengig av sjanger og utgivelsesår) i hverken uke 48 og 49. Boken måtte tåle blodig slakt både i Dagbladet og VG – med terningkast 1 i begge aviser. «Gal manns tale», mente Dagbladets Cathrine Krøger. «Sprøyt, svada og griseprat» skrev VGs Sindre Hovdenakk.

Lille Måne-forlegger Jan Mesicek er slett ikke mollstemt, og sier responsen har vært god:

– Boken er kjøpt inn av samtlige store bokhandlerkjeder, og det er vi glade for.

– Hvilket opplag kjører Lille Måne – og hva er salgsforventningene?

– Førsteopplaget er anstendig og modig for en bok som har fått så systematisk motstand gjennom flere måneder. Vi har trykket 5500 eksemplarer, og så langt solgt nesten 200 bøker fra egen hjemmeside. Alle kjedene har tatt inn boken, og jeg tror vi har truffet godt på opplaget. Dette blir neppe en stor julegavehit, kanskje til din spirituelle tante på Sinsen, men en bok til deg selv. Slike bøker selger ofte vel så godt i januar, som i desember.

Intet mer å debattere?

– Boken utkommer i flere europeiske land. Vet du om det har vært liknende debatter som den vi har hatt her hjemme?

– Boken utkommer i flere europeiske land, i Danmark på våren. Jeg kjenner ikke til at det har vært noen debatt om dette. Jeg leste pressens korstog, og Cappelen Damms taushet, slik at denne boken ville bli stanset, ganske tidlig i prosessen. Jeg forstår at svenskene plukket opp vår debatt, men at de er ferdige med den. Hva er det mer å debattere nå? Dette er en spirituell selvutviklingsbok. Enten forstår du ingenting – greit nok. Forstår du litt, og vil søke mer – flott, da har du en god bok å jobbe med.

– Utfordrer begge leirene

– Kommer Lille Måne med flere Durek Verrett-bøker?

– Foreløpig har vi ikke hørt at det kommer flere bøker. Vårt spesialområde er å ha bøker og forfattere som vi kan jobbe med over tid. Lage seminarer og arrangementer sammen med. Skape debatt. Utfordre. Jeg tror vi kan jobbe kanskje mye og lenge med denne boken jeg, og gleder meg til å møte Durek Verrett igjen for å snakke om hva vi kan gjøre på vårparten når boken hans utkommer i Danmark. Interessen for spiritualitet i Norge er stor. Liker man ikke det, så greit nok. Så får man også respektere at noen er interessert i dette, på lik linje som noen er interessert i religion og trosretninger.

– Når du oppsummerer denne debatten: Tror du denne fører til at rommet for alternativ-litteratur er blitt mindre, eller har det etter hvert ført til en større «forståelse» for hva dette er?

– Det er et veldig godt spørsmål. Alternativ behandling, som homøopati, akupunktur og soneterapi, har fått mye kritikk og angrep i pressen over lang tid. Alternative «klarsynte» økte dramatisk på messer og i mediene, etter tv-serien «Åndenes makt». Det er med både alternative behandlere og slike klarsynte, som med alle andre, enorm variasjon i kvalitet. Dureks bok utfordrer begge disse leirene ved at han er klar i sin tale om at personlig forvandling starter med deg selv, og ikke en dag på spa.