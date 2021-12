LUKE 15: I dag har vi besøk av Hege Ulstein, aktuell med boka om Martin Kolberg.

Hege Ulstein (f. 1971) er kjent som mangeårig journalist og kommentator, senest i Dagsavisen. I år feierer hun 30 år som skribent. Det med den kritikerroste boka om Arbeiderpartiets grå eminense, Martin Kolberg. Boka Tillitsmannen er nettopp kommet i nye opplag.

ANMELDT: Hege Ulsteins «Tillitsmannen Martin Kolberg» er en av de best fortalte politiske memoarbøkene på lange tider.

Ulstein har også bidratt som medforfatter på kjente TV-produksjoner som Mammon, Aber Bergen og Furia.

– Hvor tilbringer du jula i år, Hege?

Hjemme i Oslo, med familie og venner.

– Det blir ikke jul uten …. hva?

Menneskene man er glad i. Og så kommer du langt med «The secret of christmas» med Ella Fitzgerald på stereoen og litt kongerøkelse. Har noen i tillegg klart å skaffe Brudevoll mør fra Ulsteinvik til pinnekjøttet, slik faren min har ordnet i år, er det stor lykke.

– Skrivefri i jula – eller jobber du med et manus?

Det er utrolig deilig med skrivefri.

– Hvilken bok har vært årets store leseopplevelse for deg?

Ekko av Lena Lindgren. Fortjent Brageprisvinner. Et komplett, svært velskrevet og dypt innsiktsfullt essay om algoritmer og begjær. Hun berører både de teknologiske, filosofiske og psykologiske sidene ved temaet, og hun gjør det med eleganse og klokskap.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

Avistegneren Christian Bloom har nettopp gitt ut en bok med sine beste tegninger, Bloom 2016-2020. En perfekt julegave. Anne Holts Det ellevte manus er lagt til forlagsbransjen og må jo være et must for alle som jobber med bøker. Og på tampen av året da vi markerte at det er ti år siden det høyreekstreme terrorangrepet i 2011 er Hallvard Notakers grundige og finstemte bok Arbeiderpartiet og 22. juli en passende avslutning.

– Hvilken bok, som har betydd ekstra mye for deg gjennom livet, vil du gjerne anbefale andre å lese?

Hvem skal trøste Knøttet av Tove Jansson.

– Hva er den beste julegaven du noensinne har fått?

Den elektroniske leken «Simon» fra noen familievenner i USA sent på 70-tallet. Det var en revolusjonerende duppeditt, med farger, lyder og blinkende lys som man skulle repetere i samme rekkefølge som maskinen. Jeg tror jeg slet den helt ut til slutt.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2022?

Jeg håper at den lenge varslede biografien til Olav Njølstad om Gro Harlem Brundtland ser dagens lys i løpet av året, og antar at den i så fall blir en snakkis.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

Prøysen, selvfølgelig.