FRAMSNAKKING: I dag handler det om magi, kofferter og krefter som stjeler livskraft.

Vi vandrer videre med vår Framsnakker-spalte, hvor vi utfordrer en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. I dag er turen kommet til Janne Scavenius, barnebokredaktør hos Solum Bokvennen.

Et fullkomment eventyr

Hva velger hun så fra egen hylle?

– Da vi startet barnebokliste var en av målsetningene å hente de store, gode fortellingene fra utlandet. Det har vi gjort med bl.a. L.D. Lapinskis Fremmedsteds reisebyrå – et boblende, fullkomment eventyr om et helt spesielt reisebyrå med kofferter som tar deg til fremmede verdener. Serien er en stor suksess i utlandet, og nylig ble første bok presentert som en av årets beste barnebøker av Kirkus Review. Her hjemme har media og bokhandel foreløpig gitt den ufortjent lite oppmerksomhet. Men nå begynner leserne på egen hånd å oppdage Flikk Høst og hennes store livsmysterium – og det gleder oss stort! Til høsten kommer tredje og avsluttende bok i serien, og vi er spent på å endelig få alle svarene!

En absolutt favoritt

Bok nummer to har hun hentet på Sehesteds plass, i Aschehougs hyller:

– Jeg er ennå så heldig at jeg får lese høyt for 13-åringen min hjemme, og en absolutt favoritt denne sommeren var Mari Grydelands Kys Mik. For en nydelig og morsom bok om alt det som kan være så uendelig vanskelig for en 12-åring! Boka handler blant annet om mørkeredsel, runer og sjalusi – og om det å ikke alltid klare å være snill. Ja, også litt om kyssing, da. En perle i bokhylla som jeg med glede framsnakker!