BOKBAROMETERET: Annie Ernaux nyeste bok blir hyllet av kritikerne.

Bokvåren er godt i gang, og allerede nå har den kunnet by på noen virkelige godbiter innenfor flere sjangere. Her er et knippe bøker det kan være verdt å sjekke ut:

Annie Ernaux: Far / En kvinne (Gyldendal. Oversatt av Henninge M. Solberg og Sissel Lie)

Annie Ernaux blir regnet som en av Frankrikes viktigste nålevende forfattere. Hun er kjent for sine selvbiografiske romaner, og i disse dager utkommer Far / En kvinne, hvor Ernaux utforsker sin egen bakgrunn og foreldrene sine. Far er et portrett av en av mann som hele livet skammet seg over sin fattige bakgrunn. En kvinne handler om Ernauxs mor, som kjempet for at datteren skulle få alt hun ikke hadde. Ernaux skriver om hvordan foreldrenes klassekamp sørget for at hun kom seg fram i verden – men at det også førte til at de mistet hverandre.

Boken er behørig hyllet av utenlandske kritikere. I hjemlandet Frankrike skriver blant andre avisen Le Monde: «En utsøkt litterær triumf, dirrende av tilbakeholdte følelser og overskudd.». I USA skriver bransjenettstedet Publishers Weekly at boken er «et rørende portrett.»

I Norge har Adresseavisen anmeldt boken til sekserterning, og kritiker Vigdis Moe Skarstein hyller Ernaux som «en fantastisk formidler».

Lars Saabye Christensen: En tilfeldig nordmann (Cappelen Damm)

Saabye Christensens roman om byråkraten Gordon Mo utkom denne uken, og ble møtt av applaus fra et samlet anmelderkorps.

Sindre Hovdenak i VG triller terningkast fem, og avslutter anmeldelsen med oppfordringen: «Les denne boka!». Inger Bentzrud i Dagbladet triller samme terning, og påstår at boken er «både absurd, smart, morsom, provoserende og elegant skrevet.»

Jan Øyvind Helgesen i Nettavisen skriver: «Det er bare å få tak i denne boka, rydde kalenderen og bruke god tid på de tre hundre sidene.»

BOK365s egen Leif Gjerstad trillet også femmerterninger på boken, og skriver «Fortellingen om Gordon Mo kan leses som en skildring av en enkeltskjebne, om den lille pliktoppfyllende mannens brutale møte med øvrigheten. Der vi kan føle både sympati og litt oppgitthet over byråkratens manglende evne til å takle uventede situasjoner.»

Patrick Radden Keefe: Si ingenting (Cappelen Damm. Oversatt av John Grande)

Det var få engelskspråklige aviser som ikke trakk frem Patrick Keefes Si ingenting blant årets beste sakprosabøker i 2019. Boken utspiller seg i Nord-Irland under «The Troubles», og i sentrum står bortføringen av tibarnsmoren Jean McConville.

«Keefe er en fantastisk historieforteller. Det kan virke rart, til og med støtende, å uttale det, men han bringer karakterene sine til det virkelige liv. Boken er smart strukturert», skrev blant andre The New York Times Book Review.

Denne våren utkommer den på norsk – og norske aviser er like begeistret som de engelskspråklige. Sekserterning ble det fra både Adresseavisen og VG. Sistnevnte anmelder hevdet at «Patrick Radden Keefe har skrevet et kinderegg av en bok, bestående av true crime, sakprosa og psykologisk innsikt i ett.»

Liz Moore: Lang lysende elv (Aschehoug. Oversatt av Knut Ofstad)

Liz Moore sin fjerde roman tok USA med storm da den utkom i januar 2020 – blant andre valgte Obama den som en av sine favorittbøker fra fjoråret. Boken er hittil solgt til 19 land, og kommer på norsk denne våren.

Thrilleren sentrerer rundt temaer som rus og prostitusjon, og The Time hyllet den som både «en drivende god thriller og en gripende familiesaga!»

I Norge har både VG og Dagbladet rukket å kaste terningkast 6. VGs Elin Brend Bjørhei skrev det er «… en bok som kryper under huden og blir værende der lenge.» Mens Cathrine Krøger i Dagbladet skrev: «Lang lysende elv er riktignok en seriemorderthriller med en overraskende vri mot slutten, men boka er like mye en sjeldent inntrengende skildring av fattigdommens og håpløshetens USA.»

Douglas Stuart: Shuggie Bain (Gyldendal. Oversatt av Hilde Stubhaug)

Douglas Stuart ble sent i fjor tildelt den gjeve Bookerprisen for debutromanen Shuggie Bain. Nå har boken endelig kommet på norsk, og den ser an til å bli en av vårens store «snakkiser».

Boken, som av en britisk anmelder ble kalt «den skotske Billy Elliot», er lagt til Glasgow på åttitallet. Fortellingen er i stor grad basert på Stuarts egen barndom, og handler om en ung gutt som vokser opp med en mor som er rusmisbruker.

Forrige uke opplyste Gyldendal at de allerede har måttet trykke flere bøker, og at Shuggie Bain nå har rundet 10 000 i opplag.

Boken er behørig rost av flere kritikere: «En knyttneve av en roman!», skrev Sindre Hovdenakk i VG. «… moderne arbeiderlitteratur på sitt aller beste.», sa NRKs Leif Ekle.

Også Karl Ove Knausgård er begeistret over Stuarts debutroman. Til svenske Dagens Nyheter sier han: «En virkelig bra roman om en alkoholisert mor og en far som etter hvert forsvinner. Det høres ut som en klassisk miserabel bok, men den er skrevet i en slags 360 graders vinkel rundt karakterene, og med en varme og en omtanke for alt i boken. Jeg får lyst til å si til folk at de må lese den, og det er noe jeg ganske sjelden får lyst til.»

Monika Fagerholm: Hvem drepte Bambi? (Oktober. Oversatt av Kyrre Haugen Bakke)

Fagerholms roman ble i fjor tildelt Nordisk råds litteraturpris. Hvem drepte Bambi, hvis tittel har fått navn etter en Sex Pistols-låt, foregår i en fasjonabel forstad i Helsingfors. I en av villaene har det funnet sted en brutal gruppevoldtekt, utført av gutter fra «eliten». Når sannheten kommer for en dag, forsøker guttenes foreldre å dysse ned skandalen. Seks år senere erklærer en av voldtektsmennenes kompis at han vil lage en film og voldtekten, med tittelen «Hvem drepte Bambi?»

Sindre Hovdenak trillet terningkast 6 på boken, og kalte den «en enestående roman». Inger Bentzrud i Dagbladet beskrev dette som «en mørk og morsom voldtektsroman, der overgriperne er i fokus»

Astrid Fosvold i Vårt Land, skrev: «Våre dagers viktigste kulturkamper, økonomisk ulikhet og metoo-opprøret, skaper et rungende ekko i Monika Fagerholms formidable romankunstverk».

Espen Hammer: USA. En supermakt i krise (Kagge)

Hele verden har hatt øynene rettet mot USA de siste fire årene. Mange har søkt til litteraturen etter en forklaring på splittelsen og kaoset vi har vært vitne til. Mange har derfor plukket opp Espen Hammers våraktuelle bok.

Filosofiprofessor Espen Hammer ser nærmere på USAs konfliktlinjer, og viser hvordan Trump på ingen måte var startskuddet for de enorme forskjellene vi nå ser i landet. Han ser nærmere på økonomien, høyrepopulismen og krisen i det politiske systemet, og viser hvordan større krefter over tid har skapt den nåværende krisen.

Boken har tilbragt tid på bestselgerlistene de siste ukene, og Dagbladet har blant annet trillet terningkast fem på boken, og skriver: «Sylskarp analyse … Den fortjener både mange lesere og å bli grundig diskutert».

Grethe Bøe: Mayday (Cappelen Damm)

Grethe Bøe står bak en annen av Cappelen Damms store krimsatsinger denne våren. Grethe Bøe er til vanlig filmskaper. Denne våren introduserer hun en ny krimhelt til det norske krimlandskapet, F-16-flyveren Ylva Nordahl. Hun og med-pilot John Evans blir skutt ned i et sammenstøt med russiske fly. Dette utløser en storpolitisk krise. For å forhindre en større konflikt, må Nordahl og Evans krysse Sibirs tundra til fots – med fienden i hælene.

Boken er allerede blitt tatt varmt i mot av norske anmeldere. Cathrine Krøger i Dagbladet kalte boken en «norsk krimsensasjon», mens Tor Hammerø i Nettavisen skriver at det er «den beste krimdebuten jeg har lest – noensinne.»

BOK365s anmeldelse kan du lese her.

Bjørn Stærk: Togeventyret. De fineste reisene går på skinner (Res Publica)

Bjørn Stærk mener togferiene er på vei tilbake igjen, etter å ha ligget brakk i en årrekke – takket være lavpris-flyselskaper. Han utforsker togferien med å ta med seg familien på skinner til Middelhavet, Alpene og Skottland. Det blir den fineste familieferien de har hatt. Stærk utforsker i denne boken hva det var med ferien som gjorde den så bra.

Boken har gitt flere anmeldere lyst til å reise med tog. Som blant andre Andrew Kroglund i Vårt Land. Han skriver blant annet dette om boken: «En slik livsbejaende bok gjør godt for menneskesjelen». BOK365s egen Kjell Solem skriver: «Boken vever politikk med poesi og det praktiske», og triller terningkast fem.