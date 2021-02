Ny dansk strømmetjeneste

NORDISK STØMME-BOOM: Nå kaster også danske Bog og idé seg på strømme-toget.

Også i Danmark har strømmetjenestene fått et solid oppsving under corona-pandemien. Danskene største bokhandelkjede, Bog og idé mener øyensynlig at timingen er god for å starte nok en strømmetjeneste for litteratur. Ifølge en pressemelding fra bokhandelkjeden er målet «å sikre relevans og styrke kunderelasjoner i en digital fremtid».

Tøff konkurranse

Fra før er Mofibo (Storytels danske virksomhet) og Saxo Premium godt etablerte aktører på det danske markedet. I fjor startet dansk Gyldendal strømmetjenesten Chapter, sammen med Gads Forlag og Modtryk. Utviklerne av Chapter er Beat Technology, basert i Media City i Bergen, som tidligere utviklet Aschehoug og Gyldendals strømmeselskap Fabel her hjemme.

Dansk Gyldendal-toppsjef Morten Hesseldahl fastslo da at dette var viktig, etter som i Danmarks største og eldste forlag ikke kunne gi fra seg «utstillingsvinduene» og kunde-kunnskapen til andre store konkurrenter.

– Må være relevante

– Våre kunder skal fortsette å være våre. Og når de endrer vaner så lytter vi, sier Marianne Lyngby Pedersen, adm.dir. for Indeks Retail – som eier Bog og idés 113 butikker. Bog og idé er Danmarks eneste store bokhandelkjede, etter at Arnold Busck gikk overende i fjor. I løpet av året vil kjeden lansere en app som kombinerer den nye strømmetjenesten med kjedens webshop og lojalitetsprogram.

– Om vi ikke kan tilby lydbøker, strømming og en sterk mobilopplevelse, blir vi snart ikke lenger relevante, og da kommer vi til å miste kunder blant annet til Amazon, sier Lyngby Pedersen.