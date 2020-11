Bookerprisen til Douglas Stuart

Skotske Douglas Stuart er tildelt Bookerprisen for debutromanen "Shuggie Bain".

Douglas Stuart ble torsdag kveld tildelt Bookerprisen 2020 for debutromanen Shuggie Bain. Skotten, som bor i New York, var den eneste briten på årets kortliste.

Stuart uttalte at han var «fullstendig forbauset» over å vinne. Han dediserte boken og prisen til moren, som døde av alkoholisme da han var seksten. Forfatteren uttalte også at han gjerne ville gi de andre nominerte en klem, og at «den største gleden er å kunne berøre lesernes liv».

«Den store Glasgow-romanen»

Shuggie Bain er basert på Stuarts egen barndom, og handler om en ung gutt som vokser opp i Glasgow på 1980-tallet, med en mor som er rusmisbruker.

Boken blir utgitt på norsk 10. februar, oversatt av Hilde Stubhaug, og det er Gyldendal som står for utgivelsen. Slik beskriver de boken:

«Douglas Stuarts store verk Shuggie Bain er av flere kritikere løftet fram som den store Glasgow-romanen. Med et språk fullt av driv og med en varme for karakterene speiler han en periode i britisk historie med enorm politisk og samfunnsmessig omveltning. Midt i dette står en familie på vei mot avgrunnen. Det som binder dem sammen, er en intens, gjensidig kjærlighet og en drøm om at noe bedre skal komme.»

Modig, skremmende og livsforandrende

«Shuggie Bain vil bli stående som en klassiker – et rørende, oppslukende og nyansert portrett av et sammensveiset samfunn, dens personer og verdier», sier juryformann Margaret Busby. Hun legger til:

«Poesien i Stuarts beskrivelser og observasjoner skiller seg ut. Shuggie Bain kan få deg til å gråte og få deg til å le – det er en modig, skremmende og livsforandrende roman»

Busby forteller at det tok hun og juryen, bestående av Lee Child, Sameer Rahim, Emily Wilson og Lemn Sissay, kun én time å enstemmig komme frem til avgjørelsen.

Andre Booker-skotte

Stuart er den andre skotten i historien til å motta prisen. Forrige skotte var James Kelman, som mottok prisen i 1994 for romanen How Late It Was, How Late (W W Norton) in 1994.

Seremonien ble sendt fra London’s Roundhouse, og hadde gjesteopptredener fra Camilla, Duchess of Cornwall og Barack Obama. Sir Kazuo Ishiguro, som ble tildelt prisen i 1989, var også en del av sendingen, så vel som de to vinnerne fra 2019, Margaret Atwood og Bernardine Evaristo.

Juryen skal nemlig ha brutt reglene da de i fjor valgte to vinnere. Juryen var derfor under streng ordre om å kun velge ut én vinner av årets pris.

Stuart mottar prispengene pålydende 50 000 britiske pund.