Blir krimforfatter

Den tidligere førstedamen og utenriksministeren skildrer sitt verste mareritt i krimdebuten som kommer til høsten.

Tirsdag kveld annonserte den tidligere presidentkandidaten Hillary Clinton at hun i oktober debuterer som krimforfatter. Boken State of Terror blir skrevet sammen med den prisvinnende krimforfatteren Louise Penny, og vil bli utgitt av både Simon & Schuster og St Martin’s Press i USA.

Clintons verste mareritt

Clinton beskriver det som en «drøm som kommer i oppfyllelse» å få skrive bok med Penny:

– Jeg har virkelig satt pris på hver og en av bøkene og karakterene hennes, så vel som vennskapet vårt. Nå slår vi sammen erfaringene våre for å utforske den komplekse verden av diplomati og forræderi. Alt er ikke som det virker ved første øyekast, sier Clinton.

Penny er en canadisk forfatter, som er mest kjent for bøkene om etterforskeren Armand Gamache. Hun var vært venner med Clinton siden 2016, og forteller hun ikke «kunne si ja raskt nok» når hun ble spurt om å skrive bok med Clinton.

– Før vi startet snakket vi om hennes tid som utenriksminister. Hva var det som var hennes verste mareritt? State of Terror er svaret.

Utenriksminister i sentrum

Clinton beskriver boken som en «internasjonal politisk thriller», og det er tydelig at hun kan trekke store veksler på sin egen politiske karriere. Da kanskje spesielt erfaringene som president Barack Obamas utenriksminister.

State of Terror følger nemlig en amerikansk utenriksminister, i det hun blir tatt inn i administrasjonen til en president som tidligere var hennes rival. Når et terroristangrep kaster verden inn i kaos, må den ferske ministeren sette sammen et team for å avdekke en dødelig konspirasjon.

Følger ektemannens forspor

Clinton følger i ektemannen Bill Clintons fotspor. Han har hittil utgitt to thrillere, skrevet sammen med den internasjonale bestselgerforfatteren James Patterson.

Hillary Clinton har også utgitt flere bøker tidligere. I 2014 inngikk hun blant annet en avtale med Simon & Schuster for rettighetene til memoarene hennes, Hard Choices. En avtale sagt å være verdt hele 14 millioner dollar. I 2017 utga hun dessuten en ny memoar, What Happened. Denne boken solgte hele 300 000 eksemplarer i USA bare den første uken.

I Norge utga Cappelen Damm Clintons biografi Tøffe valg – det er usikkert om de nå vil skaffe seg rettighetene til krimdebuten hennes.