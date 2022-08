300 millioner for Kagge forlag

Festen uteble for Kagge forlag i 2021, men for Erling Kagges Norske Eventyr var det bare å poppe champagnen.

Tidligere i dag meldte vi om fjorårets beskjedne regnskapstall i Kagge Forlag. For forlagets tidligere hovedeier, Norske Eventyr AS, ble det andre boller. Her hentet man i 2021 inn hele 217 millioner kroner i finansinntekter.

Lukrativt salg

Finansinntektene i Norske Eventyr AS – heleid av Erling Kagge – skyldes selvsagt fjorårets salg av 70 prosent av aksjene i Kagge Forlag til det danske forlagshuset JP Politiken.

Norske Eventyr sitter fortsatt med en betydelig 30 prosent eierandel i Kagge Forlag, noe som betyr at hele forlaget var vedsatt til 300 millioner ved utkjøpet i fjor høst. Mange vil spekulere i om Erling Kagge fant et godt tidspunkt for exit etter de fenomenale salgstallene i 2020, og solgte på topp. Så blir det opp til nye krefter å motbevise dette.

Med stor sannsynlighet har JP Poltikken allerede på høstparten i fjor fått signaler om at 2021 ikke tegnet like gyllent som året før.

Skjønnlitteratur og lyd

For å løfte virksomheten videre fra rekordåret 2020, i en tid med økt konkurranse, har Erling Kagge og de nye danske eierne sannsynligvis konkludert med at nye ressurser og plattformer måtte initieres og introduseres, ikke minst innenfor virksomhetsområdene skjønnlitteratur og lyd.

Skifte i eierkonstellasjon og tilpasning av organisasjon og rutiner vil alltid skje til en kostnad. Nå står Kagge Forlag foran en interessant bokhøst, ikke minst med en nyutviklet skjønnlitterær avdeling under ledelse av den tidligere Aschehoug-profilen Vidar Strøm Fallrø.

