Fredrik Di Fiore er ansatt som ny redaktør i Gyldendal Barn & Ungdom.

– Jeg er veldig stolt og glad over å begynne hos Gyldendal igjen. Det skal bli godt å komme hjem. Og ikke minst skal det bli gøy å gå ordentlig inn i sakprosafeltet for barn og ungdom, hvor det skjer mye spennende for tiden, sier Fredrik Di Firore.

Fredrik Di Fiore (49) kommer til Gyldendal fra stillingen som redaktør i Vigmostad & Bjørke/Ena Forlag. Han har lang og bred erfaring som redaktør, også fra Gyldendal. Utdannelsen har Di Fiore fra Universitetet i Oslo, hvor han tok bachelor- og mastergrad i litteraturvitenskap.

Nå overtar han stafettpinnen etter redaktør Bodil Teig som går av med pensjon.

– En erfaren redaktør

Forlagssjef Eva Cathrine Thesen er glad og begeistret for å få Di Fiore inn i redaksjonen:

– Fredrik er en erfaren redaktør, han har visuell kompetanse og en stor entusiasme for leseren og barnelitteraturfeltet. Han kommer til å styrke redaksjonen vår på en utmerket måte. Vi gleder oss til å videreutvikle Gyldendals barne- og ungdomsforfattere og våre utgivelser sammen med Fredrik!

Ønsker ham varmt velkommen

Også forlagsdirektør Anne Cathrine Knudsen forteller at Di Fiore er et kjærkomment tilskudd til Barne- og ungdomsredaksjonen.

– Jeg er veldig glad for at Fredrik skal begynne her, han har et brennende engasjement for barnelitteraturen, er faglig dyktig, og vi ønsker han varmt velkommen tilbake på huset.

Fredrik Di Fiore tiltrer i stillingen 3. oktober.